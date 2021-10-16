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亂丟沉香餘燼釀46死 城中城大火女嫌深夜收押禁見

下載臺中購物節APP 拿振興券來臺中消費抽大獎

文 / 臺中市政府新聞局 提供

臺中市長盧秀燕歡迎大家拿振興券來臺中消費，抽大獎。 圖／臺中市政府新聞局 提供
臺中市長盧秀燕歡迎大家拿振興券來臺中消費，抽大獎。 圖／臺中市政府新聞局 提供

2021年第三屆臺中購物節即日起熱鬧登場！為了搭配中央振興券的發放，今年的臺中購物節也由市府推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，大手筆加碼，邀請全國民眾來臺中，拿振興券消費，抽現金、抽好宅！

今年臺中購物節優惠店家融合了實體店家與線上及電視、電商購物平臺，提供多元性的消費方式。民眾於12月9日以前，在臺中市內店家消費並下載「臺中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，也就是消費167元就能獲得一組抽獎序號，獎項包括「天天抽5000元」（每天1000組）、「週週抽 10 萬」（每月10組）、「月月抽百萬現金」（每月2組）及壓軸大獎「千萬好宅」，加碼獎金超過三億元。

今年購物節更增加「市民專屬抽」與「地區限定抽」獎項。「市民專屬抽」額外為臺中市民提供提供週週抽2組10萬元現金，月月抽1組百萬元現金，臺中購物節歡迎全國民眾到臺中消費，臺中市民更要拿振興券換現金 !

「地區限定抽」則從1000組「天天抽5000元」中，專門規劃100組給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等10區消費的民眾，刺激當地買氣。

除此之外，臺中購物節FB粉絲團也推出好禮相送，在購物節期間，粉絲團每週都有活動，有抽中現金的民眾就有機會抽中目前最新上市的iPhone手機，週週都送，一連送出10支iPhone，歡迎大家踴躍參加。

臺中購物節開跑，只要下載活動APP，在活動期間登錄於臺中市消費的發票，便有機會抽中千萬好宅、現金等獎項。 圖／臺中市政府新聞局 提供
臺中購物節開跑，只要下載活動APP，在活動期間登錄於臺中市消費的發票，便有機會抽中千萬好宅、現金等獎項。 圖／臺中市政府新聞局 提供

心動不如馬上行動，現在就趕快下載「臺中購物節App」，帶著振興券，來臺中品嚐美味佳餚及在地小吃、購買精品或臺中特產等，消費購物拼經濟，登錄發票抽大獎！

詳情可上臺中購物節臉書、或臺中購物節官網：https://funtaichung.tw/2021shopTaichung

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