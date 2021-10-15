哪個城市能老的最安心？ 2021高齡友善城市調查結果出爐

進入高齡社會的台灣，準備好了嗎？

今年大規模施打COVID-19疫苗，有長者拿著助行器，艱辛走過高低不平的騎樓前往施打場地；有住在山區的長輩無力行走，最後是由孫子「公主抱」下山；也有長輩在大太陽下排隊等候，因為路邊沒有座椅和遮蔽物，幾乎中暑。長者猝死的案例，有醫師表示其原因可能是因為這過程的諸多折騰，而非疫苗直接引起。

據國發會統計，2021年，台灣65歲以上的人口已超過16%，進入「高齡社會」。預估到2025年，全台65歲以上人口更將高達20%，相當於每5人就有1人是65歲以上長者。

人行道與騎樓是否好走、大眾交通工具是否有足夠無障礙設施？醫療與長照資源是否足夠？退休後有無充足終身學習資源.....每一項都關乎老後的健康與幸福。

2007年，世界衛生組織即倡議「高齡友善城市」（Age-Friendly City）的概念，提出以城市作為高齡社會的應對之策，台灣亦在2010年在全台22縣市都設立了「高齡友善城市推動委員會」，宣稱為「為全世界投入『高齡友善城市』城市密度最高的國家。」但台灣各縣市實際上的表現如何？老化指數已破百的台灣，卻始終沒有整體評估的參考。

熟齡媒體《50+》發表2021年高齡友善城市調查，參考WHO的建議指南，區分三大面向「交通公共設施友善度」、「社會參與度」、「醫療服務及健康品質」輔以「高齡友善滿意度」民調，總計共10項指標，成為全台第一份兼具客觀數據資料與民調的綜合性評比。

這10項指標包括：社區步行友善程度、公共空間與建物的無障礙程度、無障礙公車占比 、終身學習參與程度 、志工活動參與程度、休閒體能活動參與程度、醫療服務密度、空氣品質、長照2.0服務涵蓋率與高齡政策滿意度 ，可謂台灣各縣市在高齡友善度的「城市健檢｣。

歷經近半年的作業時間後，調查結果出爐！2021年全台「高齡友善城市」表現最佳的五星縣市為：台北市、新北市、台中市、嘉義市、宜蘭縣和花蓮縣。

圖／熟齡媒體《50+》提供

台北市、新北市、台中市在社區步行友善程度、公共空間與建物的無障礙程度、大眾運輸友善程度表現較佳，能提供高齡者「行」的安全與便利。

而宜蘭縣、花蓮縣在空氣品質、休閒體能參與度、志工活動參與度表現較佳，展現出東部地區的宜居樂活特性。

較特別的是，嘉義市雖然規模不大，但卻早在2011年即推動高齡友善城市，是全台第一個「高齡友善示範城市」，並進行相關資源的佈建，得分平均，也能在這項評比中看見成果。

整體而言，由於總排名是綜合統計的結果，必須要每項的分數都達一定標準，才能成為五星的高齡友善城市。

東海大學景觀系主任李麗雪指出，良好的步行環境會提高長者的出門意願，間接改善高齡者憂鬱、臥床等問題，降低縣市醫療支出。在日本，甚至類似的高齡對策已經「產業化」，藉由輸出政策經驗至其他國家，創造經濟效益。

未來氣候變遷災害影響甚劇，成大都市計畫學系主任趙子元也建議，城市應針對移動不便的脆弱長者應先做避災規劃的優先考慮。例如，日本富山縣在提出2030年城市規劃時，就是以「獨居老人的居住地」為底圖。先掌握了高齡、弱勢長者的分佈位置，才能決定新的服務設施、運輸系統該如何佈建。

當全台22縣市都成為「高齡友善城市」，台灣社會才能老得安心！