台灣創新技術博覽會登場！經濟部支持資策會研發4項創新技術 發展AIoT帶動產業轉型

文 / 資策會 提供

疫情加速數位服務發展，由經濟部、科技部等十大部會共同主辦的2021年台灣創新技術博覽會(TIE)，除了開辦實體展覽外，首度運用3D立體建模，打造360度全視角線上展覽，以嶄新型態與全世界見面！致力發展台灣資通訊的財團法人資訊工業策進會(資策會)以人工智慧、物聯網、5G技術研發4項新科技，跨足醫療、娛樂等領域，除了於10月16日前在台北世貿一館實體展出外，即日起至10月23日亦參與解密科技寶藏虛擬展館，打破時間、空間、地域限制，讓全世界看見台灣科技軟實力。

資策會「體感健身互動娛樂應用服務系統」於2021台灣創新技術博覽會（TIE）未來科技館線上展出畫面。 圖／資策會 提供
資策會「體感健身互動娛樂應用服務系統」於2021台灣創新技術博覽會（TIE）未來科技館線上展出畫面。 圖／資策會 提供

近年來台灣重視5G發展，除了一般民眾認知的網路品質提升外，也著眼於基礎建設、技術實證及產業轉型，而經濟部技術處為讓國內迸發更多創新能量，透過多元的補助形式，支持國內新技術研發，加速產業技術創新與布局。此次在經濟部技術處支持下，資策會研發多領域資通訊技術，將於「台灣創新技術博覽會」展出，提供產業升級轉型解法。

2021年TIE展出重點是資策會智慧系統研究所(系統所)團隊研發的5G前導技術「窄頻物聯網NB-IoT全功能自主平台」，這是一款嵌入式平台的輕量級解決方案，提供網路基礎建設之佈建便捷性，能改善物聯網訊號覆蓋不足的問題，同時利於發展專網應用，亦可作為5G衛星物聯網基地台使用，無論是郊區、海洋還是沙漠，創造不受地域限制的物聯網應用。

資策會「窄頻物聯網NB-IoT全功能自主平台」基站設備示意圖。 圖／資策會 提供
資策會「窄頻物聯網NB-IoT全功能自主平台」基站設備示意圖。 圖／資策會 提供

在產業轉型方面，中台灣早已是全球自行車零件製造業重鎮，適逢COVID-19疫情帶來的轉單效應，國內自行車產業訂單爆量，面臨資訊、設備與製程三大缺口急待突破。為此，資策會地方創生服務處(創生處)將「自行車產業主動式AI品質監控與預測系統」導入產業鏈，運用數位孿生預測模型降低不良率及AI自動優化調教等技術，協助自行車產業以高品質良率、高產能之姿贏得後疫情時代報復性國際大單，此項技術也獲得2020年美國R&D100全球百大科技研發獎肯定。

資策會「自行車產業主動式AI品質監控與預測系統」品質檢測畫面。 圖／資策會 提供
資策會「自行車產業主動式AI品質監控與預測系統」品質檢測畫面。 圖／資策會 提供

另外，數位科技應用廣泛且貼近日常生活，TIE線上展出智慧醫療領域一大亮點技術－「AI乳篩助理」，係由資策會數位轉型研究所(數位所)團隊研發。這項在醫療領域的技術應用有效提高乳篩影像的拍攝品質、加速癌症風險分類及偵測可疑病徵，精準掌握關鍵病狀。AI助理讓醫師高效且精準掌握檢測者狀況，民眾取得報告時間從最長2個月縮短至10天，大幅提升篩檢精準度與速度，也讓癌症高風險的民眾可及早進行治療。

資策會「AI乳篩助理」以AI技術提醒醫師注意可疑病徵，輔助醫師精準掌握關鍵病狀。 圖／資策會 提供
資策會「AI乳篩助理」以AI技術提醒醫師注意可疑病徵，輔助醫師精準掌握關鍵病狀。 圖／資策會 提供

近期在台灣備受關注的運動科技更是此次展覽的亮點，整合了AIoT與VR技術，資策會創生處研發「體感健身互動娛樂應用服務系統」，有效改善民眾自主健身遇到的三大痛點，像是運動過程較枯燥、無法記錄訓練過程、無法獲得姿勢專業修正等，透過趣味的遊戲關卡、虛擬情境，在不知不覺中訓練了腦力與體力。

資策會研發的「體感健身互動娛樂應用服務系統」，以AIoT、VR技術結合大眾化健身設備，讓民眾身歷其境感受戶外騎單車樂趣。 圖／資策會 提供
資策會研發的「體感健身互動娛樂應用服務系統」，以AIoT、VR技術結合大眾化健身設備，讓民眾身歷其境感受戶外騎單車樂趣。 圖／資策會 提供

資策會跨領域、跨產業的創新技術，於實體、線上同步展出，為了讓技術被全世界看見，線上展館採全天候不打烊，推出線上即時客服、媒合洽商行程預約，零時差接軌全世界，連結國際、創投及金融業，強化線上媒合功能，完整呈現台灣科技創新能量，歡迎各界先進共襄盛舉。

2021 TIE台灣創新技術博覽會
實體時間： 即日起至10月16日
地點：台北世界貿易中心展覽大樓一樓展場B、C、D區 (臺北市信義路五段五號)
線上展覽時間：即日起至10月23日
線上展覽網址：https://tievirtual.twtm.com.tw/

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