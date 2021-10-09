柔道男神楊勇緯代言臺中購物節 3億現金等你抽

臺中購物節將於10月10日至12月9日舉行，搭配中央振興券的發放，臺中市府推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，並由謝金燕代言，7日舉辦記者會再公布購物節第二代言人為奧運奪牌柔道選手楊勇緯，邀請全國民眾到臺中消費抽大獎。臺中市長盧秀燕表示，過去2屆臺中購物節舉辦成效良好，今年也期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

盧市長鼓勵民眾拿振興券到臺中消費。 圖／臺中市政府新聞局 提供

盧市長表示，為鼓勵民眾拿振興券到臺中消費，市府編列超過3億元，透過購物節讓民眾抽現金，購物節活動期間，累積500元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。

臺中購物節將開跑。 圖／臺中市政府新聞局 提供

為了回饋臺中市民，市府特別增加市民專屬抽獎項，每週抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。

另臺中購物節FB粉絲團也推出好禮相送，在購物節期間，粉絲團每週都有活動，中獎民眾參加活動就有機會抽中目前最新上市的iPhone手機，週週都送，一連送出10支iPhone，歡迎踴躍參加。

臺中市政府表示，因疫情關係，改變了許多民眾的消費習性，今年優惠店家融合了實體店家與線上、電視、電商購物平臺，提供多元性消費方式。購物節期間在臺中市內店家消費並下載「臺中購物節App」登錄發票(2021臺中購物節APP下載)，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，意即只要消費167元就能獲得一組抽獎序號；不僅如此，這次購物節更與臺北富邦銀行合作「消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會」，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以5倍計算，大幅提高中獎機會。

2021臺中購物節，登錄發票抽大獎。 圖／臺中市政府新聞局 提供

來臺中購物消費，不僅能品嘗美味佳餚及在地小吃、購買精品、臺中特產等，更能抽大獎，歡迎大家一起來臺中，消費購物拼經濟，登錄發票抽大獎。

詳情可上臺中市政府經濟發展局臉書、或臺中購物節官網(https://funtaichung.tw/2021shopTaichung)

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