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諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

人數比預期少...BNT加開一天 七成四符合資格者預約

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
BNT加開61至61歲民眾預約第一劑。圖／本報資料照
BNT加開61至61歲民眾預約第一劑。圖／本報資料照

第十輪疫苗提供AZ、高端第二劑和BNT第一劑接種，預約至前天下午4時截止。但因為BNT預約的人數較原先預期的少，因此指揮中心昨晚間加開9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲民眾接種。經過一天的預約，共8萬8459人預約，約七成四的民眾預約。

原第十輪疫苗接種時間為10月6日至10月14日，共有117.1萬人完成預約。當中AZ符合預約資格者88萬3927人，已完成預約人數79萬4,397人、高端符合預約資格者15萬8866人，已完成預約人數7萬9604人。至於BNT疫苗三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，當中29萬7157人已完成預約。

由於BNT疫苗尚有剩餘，因此指揮中心加開9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾，即1958年1月1日至1960年12月31日間出生者，進行第一劑BNT疫苗預約，但不含第9類對象；並僅開放今天上午10時至下午6時可預約。

符合預約資格有11萬8564人，截至下午6時結算，共8萬8459人預約，接種時間較原先第十輪接種者晚，為10月10日至10月14日。

新冠疫苗 AZ疫苗 高端疫苗 BNT

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