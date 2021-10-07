【專家之眼】「魷魚遊戲」教會李永得的事

金鐘56剛剛結束，自然是幾家歡喜幾家愁，除了獲獎榮耀與遺珠之憾以外，還有相關的爭議在默默地延燒當中。但是，不管怎麼說，這屆金鐘獎的電視劇集在入圍名單上就是各種突出，整體作品的成熟度與民眾的觀影評價都更上一層樓，入圍之作都是一時之選。

金鐘獎的評選結果，的確反映出部分台灣影視文化政策的投入狀況，特別是「輔導金」的大幅提升，對於業者在資源開發階段的起步來說非常重要。現在的輔導金額已經不似從前只有幾百萬或一千萬的「小額投資」，一般的電視節目製作獎助金額已經達到三、四千萬之譜。

由文化部影視產業局所提供補助的申請項目很多，例如「電視節目製作補助案」、「超高畫質電視節目製作補助案」等針對節目內容製作的補助，單項補助款就高達1.2億元。文化部一改過去「雨露均霑」的補助型態，來提高單一申請案的補助金額，期待能打造高質感的精緻劇集。

像是《做工的人》有1，600萬補助款，現正熱播《俗女養成記2》則有1987萬獎助金，而近期上架電視平台遭遇困難的《國際橋牌社2》獎助金額高達4，520萬，仍在拍攝期間的《植劇場2》亦有3600萬的高額補助，更別說是本屆金鐘56的最大贏家，公視旗艦影集《天橋上的魔術師》得到前瞻計畫補助的1億5500萬，以及《斯卡羅》的1.5億元。儘管仍有傳出拍攝期間經費不足的問題，但是跟過去「小而美」的製作時期相比已經好了許多。

然而，以「旗艦計畫」打造電影電視產業的政府補助思維，是早在國民黨執政時期的「愛台十二建設」就開始了，也就是「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」的第1期（99至103年），乃至於第2期（104至108年）與現在的第3期（109至113年）。經過多年的滾動式修正，對於補助的形式與項目都希望能盡量更符合「當時」的產業需求。

可是，相較於國民黨提出長期性的加強輔導計畫、民進黨執政時期由文化部前部長鄭麗君進行多方面修正的「重點式多樣化補助型態」，現任的文化部長李永得對於影視產業的補助樣態與產業生態則顯得非常不嫻熟，從預算書上看不到新的產業提升計畫。

當前的影視內容產業問題核心已經不是「經費不足」而已，而是產業已經成長到需要走向國際平台時，卻在各種跨國合作與國際銷售通路上都出現結構性的障礙，也缺乏國際級業者的對內投資。像是由Netflix出資製作韓國電視劇集《魷魚遊戲》，引發全球熱潮，而Netflix不但看好韓國內容產業，更於年初宣布2021年將挹注5500億韓圜（約台幣137億元）於韓國影視作品之中，同時大量購買韓劇，並規畫在首爾周邊的兩個地區設立影視生產基地。

簡單來說，這是從軟體、硬體並擴展到整體產業升級及國際展演通路的全面性投資。韓國影視產業已經不只是由國家或企業支持，而是得到國際串流平台對本土內容產業的認可，對韓國提供「核彈級」的投資計畫。相形之下，成長過後的台灣電視產業又變成「小規模」的製播型態，面對國際接軌與銷售問題仍然非常艱辛。

近日，《天橋上的魔術師》被爆出特效技術有大量轉包中國大陸的嫌疑，相關影視從業人員都提出說法，李永得面對質詢也表示「正在了解中」。文化部長要加強了解的可能不只這一項，對於台灣電視產業面對的國際困境，除了跟過去相同的獎補助之外，應該要提出「國際旗艦」的製作與行銷計畫，打造台灣內容產業的品牌，吸引國際級的影視投資者及大型串流平台來台投資，才是符合「當前」需求的影視產業文化政策。

李永得部長應該好好思考，在《魷魚遊戲》橫掃各國收視冠軍之際，台灣的國際旗艦影視計畫在哪裡，也應該向業者多多請益，相信能夠得到很好的回應，或許「影視國家隊」成型的時候到了。