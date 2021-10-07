「影音國家隊」掀內戰？公視、Taiwan＋恐因「兩件事」互打

韓國影集《魷魚遊戲》席捲全球，觀眾隨劇情緊張之餘，更進一步認識韓國文化。這成功模式台灣也能複製？近日，公視、Taiwan＋都推出國際影音平台，希望提升台灣全球知名度，但恐怕因為「兩件事」先引爆一波「影音國家隊」內戰。

韓國影集《魷魚遊戲》席捲全球，劇中男主角為了破關，拚命地舔著「椪糖」取下圖樣的畫面，更成為洗版臉書的行銷新哏圖，這也另全球觀眾透過戲劇更認識韓國文化。

過去，在國際上，台灣總淪為兩岸議題下的配角，但隨著新冠防疫有成，加上半導體成就斐然，都讓台灣能見度大增。也讓政府決心透過影音平台，掌握國際認識台灣的主動發聲權。

今年8月，國際影音平台Taiwan＋盛大開台，抓準機會向國際介紹台灣是誰。政治大學傳播學院教授劉昌德說：「透過國際平台，它可以讓本土的優質產品，有更多的地方被國內外看見。」

10月4日，公視新成立的國際影音服務「PTS WORLD TAIWAN」也正式上線，期望將台灣內容介紹給全球觀眾。

預計針對全球英語系族群，透過YouTube頻道與社群媒體，提供每日英語新聞、戲劇、電影、兒少、生活等節目，包含金鐘獎最佳生活風格節目《浩克慢遊》《我在市場待了一整天》《誰來晚餐》等，以及公視旗艦劇《斯卡羅》《茶金》等作品。

公視總經理徐秋華說：「台灣內容在海外也有一大群觀眾，」像是在Netflix台劇點閱數最高的地區就是菲律賓。因此，PTS WORLD TAIWAN作為內容輸出窗口，不只英語市場，也針對東南亞提供泰語、印尼語、越南語之線上新聞服務，甚至連由「水果奶奶」主持的經典兒童節目《水果冰淇淋》也配音成越南語。

公視、Taiwan＋兩個官方平台互打？

不過，由政府出資四年砸下58億、中央社經營的Taiwan＋，同樣也是以海外市場為目標。Taiwan＋的標案計畫，最開始文化部委託公視投標，後因程序爭議與規劃不符期待，最後改由中央社經營。但中央社在影音製作、作品數量不如公視，一開始就備受質疑，如今公視也開始自己經營PTS WORLD TAIWAN，不免對Taiwan＋帶來影響。

甚至引來質疑，明明台灣要走國際影音平台對外發聲，應該是集結資源和力量一起對外打仗，結果可能因為「兩件事」而互打？

首要的疑慮是「功能重複」，Taiwan＋與PTS WORLD TAIWAN都為台灣向海外發聲的平台，前者為政府出資成立，後者為接受政府捐贈的公視自行成立，未來文化部長李永得也預計將Taiwan＋納入公廣集團，這樣公廣集團下就有兩個國際性質導向的平台，不僅功能重複，且公視的影視能量又更為強大，勢必對Taiwan＋造成影響。

第二個疑問是「資源競爭」。Taiwan＋會與公媒、民間媒體與組織合作，透過自製、合製、重製、購買等方式製播內容，而PTS WORLD TAIWAN則以公視內容為主。但以最近熱門的台灣主題影集《斯卡羅》海外播映為例，Taiwan＋開台就以《斯卡羅》為首波主打，但公視以非獨家方式售予Taiwan＋，如今《斯卡羅》也將在PTS WORLD TAIWAN向海外播出，似乎削弱彼此力量。

此外，外界就曾經批評，中央社、公視同為泛公共媒體，《斯卡羅》也接受政府補助拍攝，但後來Taiwan＋又用政府的錢買該部片海外授權，「左右手花的，全是納稅人的錢。」

公視：不怕多，大家都是台灣國家隊

針對Taiwan＋與PTS WORLD TAIWAN的關係，公廣集團董事長陳郁秀回應說：「Taiwan＋與PTS WORLD TAIWAN隨時都可以合作，一起為台灣服務，到了成熟時間，我們就可以是國家團隊。」

徐秋華也表示，公視董事會對於國際傳播的計畫已討論多時，期望將公視優質節目輸出全球。在與Taiwan＋的區別上，Taiwan＋以新聞為重，PTS WORLD TAIWAN則是以文化交流為目標，運用既有資源推出公視內容節目，兩個平台分同並進，把台灣優質內容往外推，其實不怕多，也不影響未來合作的機會。

未來，Taiwan＋的標案若重新招標，影視資源較豐富的公視是否會再次參與，接手Taiwan＋，徐秋華表示，還是要看《公視法》修法，「招標對公視來說不是特別適合的模式，董事會也為此討論很久，還是等《公視法》修法有穩定的預算比較好。」

然而，在Taiwan＋成立之時，就有不少專家期望政府能盡快通過《公共媒體法》，整合台灣的泛公共媒體。尤其，公視接受政府一年9億的捐贈，在經營上一直以來就很困難，Taiwan＋在運作上也勢單力薄，若能有效整合泛公共媒體，更能發揮加乘效果。

劉昌德表示，若Taiwan＋來做好平台，結合公廣集團的內容，加上與電信業者合作，組成國家隊，對於台灣內容走向國際或許才是一個好的方法。

（作者／邱于瑄 本文出自2021.10.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）