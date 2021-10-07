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身障音樂家生命教育系列講座首場 張晏晟10/20臺中演出

聯合新聞網 / 台北訊

腦麻全盲音樂家張晏晟10月20日將以「逆光也能高飛」為主題，分享他音樂和故事。 台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供
腦麻全盲音樂家張晏晟10月20日將以「逆光也能高飛」為主題，分享他音樂和故事。 台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供

逆光也能高飛！腦麻全盲音樂家張晏晟20日晚上將在臺中梨子咖啡館演出，同時分享他的學習歷程及生命故事；表演當天，他的恩師社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺也將登場獻藝，和張晏晟一起四手聯彈演出。

台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺（右）時常帶領學生許育瑋到處主演。 台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供
台灣身心障礙者音樂關懷協會理事長陳蔚綺（右）時常帶領學生許育瑋到處主演。 台灣身心障礙者音樂關懷協會／提供

「為不完美譜出動人樂章」之生命教育系列講座，由台灣身心障礙者音樂關懷協主辦，聯合報系文化基金會和梨子咖啡館協辦。陳蔚綺說，身障音樂學生因新冠肺炎疫情影響而缺乏演出機會，她積極協助尋找舞台，梨子咖啡館男主人蔣敬三在微解封之後全力配合，促成了這個難得的機會。

張晏晟畢業於實踐大學音樂系，主修鋼琴，副修聲樂，鋼琴啟蒙於陳蔚綺老師。他曾受邀至義大利演出，得獎無數，目前是位街頭藝人，也開過幾場音樂會，雖是一位多障者，透過努力，也能在音樂世界逆光高飛。

系列活動的第一場，是9月22日由陳蔚綺擔綱，她分享深耕特教音樂26年的點滴，也告訴為人父母者如何陪伴孩子學習樂器。緊接著10月、11月、12月，各有一位總統教育獎得主的表演暨分享生命故事，時間都是晚上七時至九時，分別是10月20日張晏晟的「逆光也能高飛」、11月17日多障唐氏症樂手許育瑋的「慢飛天使翱翔音樂世界」，以及12月22日全盲自閉音樂小精靈陳珞綺「拋開黑暗與幽閉，奏出溫暖幸福旋律」。

這三位慢飛天使將告訴大家，他們如何克服身體的限制學習音樂的辛苦歷程，在聽過生命故事之後再聆聽他們有溫度的美麗樂音，將帶給聽眾滿滿感動的夜晚。

咖啡館 義大利 新冠肺炎 實踐大學

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