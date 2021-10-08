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彰化縣議會支持修訂自治條例　提升飲用水的安全與適飲性

文 / 彰化縣議會 提供

謝議長關心民眾日常生活，翻攝於議長臉書(2020.07.10)。 圖／彰化縣議會 提供
謝議長關心民眾日常生活，翻攝於議長臉書(2020.07.10)。 圖／彰化縣議會 提供

今年4月，彰化縣爆發業者違規抽取地下水，冒充山泉水販售的黑心加水站事件，危害民眾健康，促使彰化縣衛生局跨局處整合，將環保局權責的水源管理部份納入研擬修法；彰化縣議長謝典林表示，議會將全力支持修訂《彰化縣加水站（車）衛生管理自治條例》，更盼水公司在增加地面水支援下盡速改善自來水水質，雙管齊下提升飲用水的安全與適飲性。

彰化縣多數民眾20幾年來已經習於購買過濾水、山泉水飲用，如今爆發黑心事件，議會建議縣府應聯合衛生、環保單位，加強定期稽查抽驗，並加驗對人體有害之重金屬物質，保障縣民安全。

日前合格加水站業者抽地下水偽冒山泉水販售，號稱水源來自南投，刻意鑽漏洞，讓彰化縣政府無行政管轄權可稽查；議會認為縣府可透過跨縣市治理平台，強化水源管理。而在2009年7月制訂自治管理條例迄今，已12年從未檢討修正，縣府應重新審視，盡速納入水源溯源管理，建立讓民眾信賴的機制。

一直以來，水權申請登記由水利單位審核，水源許可和飲用水水質管理則屬環保單位權責，加水站業者則由衛生局管理；如今民間業者經營型態多變，縣府亟需進行跨局處整合，將法規統整、修正，從水源溯源及其類別、水質檢測管理、存取運送以至於流向，還有應公告標示事項，均應有所規範，並明訂罰則，才能提升加水站業者整體素質，保障消費者權益。

未來在修法空窗期間，建議縣府加強抽驗，從水源供給、商業登記、現場環境衛生等逐一檢視，並現場取樣檢驗微生物及有害重金屬等物質，遏阻少數投機者的僥倖心態，讓大眾重拾對加水站的信心。

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