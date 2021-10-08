全國首創 臺中市獎勵教師帶職帶薪國內外進修 第二屆報名活動開跑！

109學年度獲獎的6位教師與盧秀燕市長(中)、楊振昇局長(左4)、教育部吳清基前部長(右5)及國教署吳清山前署長(右4)合影。 圖／臺中市政府 提供

臺中市鼓勵教師進修充電，去年起全國首創「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，讓老師可以帶職帶薪安排國內外進修，第二屆已經開始徵選報名，報名期限至10月25日截止。

臺中市政府鼓勵高中以下教師進修，參考大學教授任職7年可進修1年的概念，鼓勵教師提出1學期的國內外進修計畫，以教學創新、學生輔導及教學專業分享等三大面向為主要評比標準，預計每年評選6名教師，給予公假前往進修。

此項計畫最大特色是獲選績優教師可帶職帶薪進行一整學期不限地點的研究進修，目的在鼓勵教師進行專業領域分享、提升教師專業成長，提供教師短期專業領域自主性研究進修機會，並將教師進修研究結果回饋教育現場，提升教育品質，擴展孩子的學習視野。

首屆已有6名教師獲選。來自惠文高中的吳彥慶老師說，他兒時常作夢搭飛機出國讀書，工作多年後，有家庭、小孩與工作，離夢想越來越遠，他看到教育局進修計畫，勇敢提出申請；他申請的計畫符合國際教育2.0潮流，加上有校長與行政團隊力挺，才能出國進修。

北區立人國小羅久芳老師推動「數學素養教學課程」，融合STREAM教育研究。她說很多小朋友聽到數學就頭皮發麻，為了讓孩子體會數學的有趣與美，讓她想改變教學方式，透過進修把數學變「好玩」、甚至變得「好吃」，讓孩子愛上數學。她強調，除了把進修成果融入教學，未來也會推廣到臺中市其他學校。

教師教學領導力激勵學生學習。 圖／臺中市政府 提供

龍井區龍海國小李義評老師說，他長期投入科學教育，持續10年後難免創意疲乏，透過全時進修的機會，把過去發展的一系列聲音及光的STEAM課程，除在校內與跨領域教師互動，還能舉辦3校科學實作課程及結合家長參與的科學親子營，讓科學教育扎根更深。

透過教師進修，讓教師找回教學熱情、活絡教育生態。 圖／臺中市政府 提供

第二屆獎勵績優教師全時進修計畫報名已於110年9月1日開跑，並至110年10月25日收件截止，歡迎符合資格的臺中市立中小學教師踴躍參加，讓臺中教育更璀璨、更績優。相關報名資料請至https://reurl.cc/EZrveR參閱。

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