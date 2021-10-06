快跟上振興腳步！熊好店家將直接成為北市府未來舉辦活動的特約店家

北市推動數位精準振興，除了推出百萬份的「台北熊好券」外，為持續振興經濟，從明（111）年起北市府各局處只要有民眾參與的活動都將以發行數位券方式辦理，而參與本次熊好券活動的熊好店家都有機會成為市府主辦活動的指定特約店家。北市府秘書長陳志銘說，台北熊好券不會是一次性振興活動，因此，他鼓勵北市商家盡快加入熊好店家，成為北市府的特約商店。

台北熊好店家即日起至110年12月25日止，均可提出申請，只要輕鬆五步驟，熊好券週週結算、直接撥款到指定帳戶，將為店家帶動買氣、增加店家曝光度。 圖／台北市政府提供

中央的振興五倍券即將在10月8日開始使用，除了八大部會的加碼券外，全台各縣市也陸續推出加碼優惠措施，要刺激民眾消費、振興在地商家。台北市政府透過自家的台北通APP推出熊好數位券，截至10月6日上午，已超過70萬台北通會員完成意願登記，意願登記時間將於今（6）日24時截止。目前除了饗購券尚有名額外，也就是中籤率百分百，其餘如住宿券、市集券、藝文券、運動券均已大幅超過北市府所提供的份數，如果換算成中籤率，只有6%至15%不等機率，想要五種券全部都抽中的機率可能比大樂透還低。

北市府推出台北熊好券，因民眾登記踴躍，想要五種券全部都抽中的機率可能比大樂透還低。 圖／台北市政府製表

而中央的八大券，除了400萬份好食券直接綁定數位五倍券，其餘七項包括：國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券、i原券、地方創生券皆需登記後抽籤。對照中央的八大券，截至10月5日晚上，除好食券尚有名額外，其餘七種券也是相當熱門，中籤率最高不超過28%，與熊好券相比，除饗購券外，其餘四種券中籤率最高不超過15%，可見無論是台北熊好券或中央八大券都相當受到民眾喜愛。

中央部會八大券與北市熊好券均需登記後抽籤，民眾對於數位票券接受度相當高。 圖／台北市政府製表

陳志銘說，台北通是市府的政策工具，透過台北通APP發行熊好數位券並非「一次性」的振興活動，而是一種持續性的數位轉型工程，未來北市府各局處的相關活動都會透過台北通APP陸續發行相關的數位券，例如健康券、教育券等，甚至是動物園或新兒童樂園的門票，民眾拿到券只要到該券的特約商店即可進行消費折抵或兌換商品。

這是北市府第一次與民間店家共同推動振興合作，這次參與熊好券的店家未來都將自動成為北市府的特約商店，陳志銘說，從8月初提出熊好券政策發想，到9月22日記者會開放民眾意願登記熊好券及業者正式申請熊好店家，各機關也同時努力去鋪設熊好店家通路，不到半個月的時間已超過5千家審查通過成為熊好店家，然而陳志銘認為還有努力的空間，他希望在活動起跑日至少有1萬家已完成申請。

陳志銘說，他看過其他地方政府在去年也曾配合三倍券發行紙本地方券，曾有民眾拿著地方券去消費，商家卻拒收，雖然地方政府表示商圈、夜市均可使用，但不是每個商家都有意願參與活動，發生這種事對民眾的消費感受其實相當不好；所以雖然手中已握有符合資格可參與本次活動的商家名單，但北市府還是堅持要商家有意願申請成為熊好店家才可以收單，而不是把店家名單一次倒入系統而自動成為熊好店家，萬一店家拒絕收單，這就無法成就很好的消費體驗。

為鼓勵店家加入振興行列，北市府也提出熊好店家王激勵獎金共210萬元，分為五大類，各類收券數前三名分別可獲得15萬元、10萬元、5萬元的激勵獎金。歡迎台北商家踴躍參加熊好店家，並成為北市府各種活動的特約商店。

更多訊息：

●2021熊好券怎麼用~看過來呦：https://reurl.cc/Q90bro

●熊好店家申請網址：https://ecoupon.taipei

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