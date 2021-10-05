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警政署秋祭殉警英靈 陳家欽率員追緬

中央社 / 台北5日電

為弔祭歷年因公殉職暨病故員警，警政署今天於台北內湖警察公墓舉行秋祭，由署長陳家欽主祭並率警察代表一同弔祭追緬，另去年4月啟用「警璞園」樹葬區以推廣節葬概念。

警政署今天發布新聞稿表示，台北內湖警察公墓上午舉行台灣地區歷年因公殉職暨病故警察人員秋祭典禮，由陳家欽主祭，向忠靈祠已故警察先賢靈位上香、獻祭品。

待現場司儀宣讀祭文後，陳家欽再率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，弔祭追緬歷年來因公殉職和積勞病故的警察同仁，感念他們的英勇事蹟與為國犧牲，告慰英靈並致上最深的哀悼與敬意。

警政署指出，陳家欽自民國106年9月到任迄今，均親自弔祭以表達對歷年因公殉職暨病故警員緬懷追思之意，且陸續完成警察公墓園區道路、停車場及忠靈祠、納骨塔等建物整修工程。

此外，去年4月也啟用「警璞園」樹葬區，以推廣回歸自然、綠蔭的「節葬」概念，其設有藝術拼貼牆及祥鴿入口意象，並設置導覽解說牌、紀念步道及家屬休憩區，致力打造成公園幽靜氛圍，提供警察遺眷追思環境。

警政署說，「警璞園」樹葬區分為10個區域輪葬，每區可放置24個穴位，預計植存2年後再翻土整地，讓土地循環利用。

警察 陳家欽 樹葬

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