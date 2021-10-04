中央災防委員會議 政院：相關部會強化防救災機制

行政院副院長沈榮津今主持「中央災害防救委員會第41次會議」，聽取各部會專案報告，並指示相關部會持續強化防救災機制，請交通部持續改善高鐵、台鐵及國道邊坡安全管理及災時告警機制，並加強相關管理人員的訓練；針對空勤總隊台北駐地於2026年始完工一事，請內政部加快期程、儘速完成，讓黑鷹直升機順利進駐，發揮救災效能。

今日災防會議討論議題，包括衛福部應持續完備長照機構公共安全環境，並列入評鑑定期對外公布；針對既有工廠的安全管理，請內政部就攸關公共安全的軟硬體設施，研議改以限期強制性納入法規管理；請農委會持續掌握國際最新科技及技術，提高森林火災的監測能力；

針對衛福部「強化長期照護機構整體防救災機制推動成果」報告，沈榮津表示，衛福部自2019年起補助合法長照機構自行提升公共安全設施設備，請衛福部會同內政部協助地方政府推動執行，以提高改善比例，並請衛福部研議將適用於弱勢進駐者逃生的設備納入補助範圍，以提升其逃生安全。

沈榮津並提示衛福部規畫，將長照機構改善公共安全設施設備情形列入評鑑，定期對外公告，讓民眾有充分資訊，選擇重視公共安全的業者。

沈榮津指出，內政部應持續檢討調整精進作法，訂出推動期程；直接影響火災災害程度的設施（備），應研議納入法規限期強制性管理；並請經濟部考量將先進國家工廠火災保險機制，納入工廠輔導作為，以利與國際接軌。

並請農委會研議修正提高「森林法」有關放火或失火燒毀森林的罪責，以及加強森林火災源頭管理措施。農委會應持續掌握國際最新科技及技術，強化森林火災監控及安全管理工作。

針對交通部「高鐵、台鐵、國道邊坡告警系統建置作為及策進」報告，沈榮津表示，因應氣候變遷威脅，交通部應從強化運輸系統災時韌性方面著手，以提升整體交通設施調適及防災能力。此外，邊坡告警系統的硬體建置雖有初步成果，但人員是否有立即處置與落實標準作業程序，更是影響用路安全的成敗，請交通部持續加強人員訓練與管理工作。

有關內政部「黑鷹直升機救災布署規劃及任務執行情形」報告，沈榮津表示，空勤總隊台北駐地預計2026年才能完成，請內政部加快期程、儘速完成，讓黑鷹直升機順利進駐，發揮救災效能。部分機型妥善率不如預期部分，應就實際成因與委外保修廠商協商，並提出改善策略。

今日中央災害防救委員會議並審查通過經濟部所提，「公用氣體與油料管線災害防救業務計畫修正草案」及「輸電線路災害防救業務計畫修正草案」等2項災防計畫修正草案，將提報中央災害防救會報核定後實施。