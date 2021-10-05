東區夜玩節 10/31前打卡抽ipad

潮流、時尚、夜生活，是東區的代表指南。在入夜的時段，更能感受到專屬東區的絢爛。隨著疫情逐漸解封，為提振地方活力，臺北市商業處以「東區夜玩節」為主題，即日起至10月31日期間，在東區特色巷弄置5座遊戲風格的特色街標，歡迎民眾一同來體驗特色店家，感受東區商圈「越夜越美麗」的魅力！

東區商圈以潮流藝文元素及夜經濟為主要特色，巷弄中具有多元類型之特色店家型塑出特色街道，自1990年代起成為臺北市熱鬧的商圈地段之一。為協助商圈形塑特色新亮點，臺北市政府亦自108年起持續投入資源，與在地商圈舉辦多場行銷活動，如108年舉辦「臺北東區PLUS-混有意思」活動，109年亦設置「漫步在雲端」燈飾妝點，以療癒的雲朵裝飾點亮東區最美巷弄。本次「東區夜玩節」主打「霓虹」特色，希望以閃爍的燈光、創意的馬賽克等元素設置特色街區妝點，吸引人潮來東區商圈逛逛。

即日起至10月31日舉辦「東區夜玩節」，以「霓虹」街區特色妝點點亮東區。 圖／臺北市商業處 提供

今年「東區夜玩節」活動，即日起至10月31日期間在東區燒啤街、茶街、網拍街、鍋物街及運動潮街設置5處特色街標，有像素風的珍珠奶茶與啤酒杯，也有以霓虹閃爍的購物妝點等，不只加深民眾對東區街區的印象，也讓好友們多了一個揪團來東區玩的新理由。只要找到「東區夜玩節」裝置物掃描QR code並拍照上傳至「混東區 LINE@ 官方帳號」，經工作人員認證即可獲得1次抽獎機會，每人最高可於5處裝置物獲得5次機會，後續將抽出iPad、AirPods 等大獎，發現越多裝置中獎機率越高！另外前100名優先完成5處裝置物打卡合照的參與者，還可以獲得「混東區」紀念酒精噴瓶，快來和我們一起「混東區」！

參與茶街互動小遊戲獲得店家優惠券。 圖／臺北市商業處 提供

週日（10月3日），黃珊珊副市長也跟著台北市東區商圈發展協會韓修和理事長一同走訪東區之特色街道，除了看見近期市府與台北市東區商圈發展協會協力合作下的東區亮點，並參與「東區夜玩節」特色串聯活動之外，也透過體驗不同東區店家的特色商品，全方面感受東區「吃、喝、玩、樂」的新魅力，民眾也可以跟著副市長的腳步一同走入東區巷弄間，挖掘在地店家特色。

黃珊珊副市長與韓修和理事長一同走訪東區商圈，與裝置物拍照打卡。 圖／臺北市商業處 提供

另外，東區商圈也精選了多間特色店家，成為遊戲中的裝備店、藥水店，只要在活動期間加入混東區 LINE @，即可享有東區店家優惠券，讓你成為在東區最有能力的一級玩家。更多活動資訊請鎖定「台北東區 混有意思」FB粉絲專頁或到「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團https://www.facebook.com/tcooc查詢。

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