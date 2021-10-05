2021高雄電影節線上、實體同步展開 21年來首創雙開幕短片！

走過疫情肆虐的一年，失序社會有如超現實電影場景，在疫情尚未結束之際，2021高雄電影節特別以超現實主義策劃電影專題「謎幻樂園」，精選《無限春光在險峰》、《聖山4K修復》、《黑月亮》、《巴頓芬克4K修復》、《冬日的葬禮》等超現實經典電影，透過迷幻電影大師們的無盡想像，解放身體的行動不自由。今年雄影除了實體影廳放映，也和國際線上平台，合作打造線上影展以及「XR無限幻境」主題單元，在家只要一鍵登入，就可在線上收看雄影精彩作品。

《巴頓芬克》描繪百老匯劇作家對於生活的不安，演變成對於創作無盡焦慮。 圖／高雄電影節 提供

《聖山》將神秘學帶入電影中，是邪典電影中的經典作品之一。 圖／高雄電影節 提供

開幕片部分，高雄電影節成立21年以來首次以短片陣容開幕，由蔡明亮執導的紀錄短片《良夜不能留》，以及高雄市電影館與公視共同出品的「隔離丁尼」創作短片集，包括莊翔安執導，游安順、鄭家榆、陳姸霏、石知田主演的劇情短片《我在隔離中》、林亞佑執導，黃鐙輝、蔡嘉茵參與的紀錄短片《居家防疫日記》，以及呂柏勳執導的《懸月與掛日》作品，共同擔任雙開幕片。《良夜不能留》讓影迷透過影像感受近年香港反修例運動後的氛圍；「隔離丁尼」創作短片集讓粉絲感受今年台灣在疫情之下的變化與紀錄。

《我在隔離中》陳姸霏在家中隔離，被當活體病毒，無法和家人近距離接觸。 圖／高雄電影節 提供

「高雄拍」9部作品 世界首映集結豪華卡司

人氣單元「高雄拍」9部世界首映短片囊括親情、政治、實驗等題材，陸弈靜《看海》中飾演生動詮釋長期照顧智能障礙兒子的苦情媽媽；《講話沒有在聽》集結金士傑、楊貴媚、張詩盈等演技派同台飆戲，以黑色幽默手法呈現家庭裡的悲歡離合；丁寧在《神的母親》中扮演沈迷宗教的媽媽，強大氣場讓人一眼難忘。焦點導演「彼得威爾」片單則精選以《楚門的世界》、《春風化雨》聞名的澳洲名導「彼得威爾」回顧專題，包括《巴黎食人車》、《懸崖上的野餐 導演版》、《最後大浪》、《危險年代》，《證人》等大師早期經典作品。

《講話沒有在聽》金士傑（右起）、楊貴媚、竺定誼、張詩盈同台飆戲。 圖／高雄電影節 提供

「高雄原創VR」全球首映片單，《紅尾巴 Ep.1》，由獲得金馬最佳動畫短片導演的王登鈺，邀請《俗女養成記》吳以涵、陳竹昇與劉冠廷獻聲演出，以逐格偶動畫形式打造夢境般的奇想世界；黃丹琪與法國導演摩根歐馬聯合編導《女海盜：成名之路》，由姚以緹、黃尚禾重現 19 世紀知名女海盜鄭一嫂的傳奇故事；橫掃威尼斯影展、坎城影展市場展與西南偏南影展的新媒體藝術家黃心健，帶來最新 VR 作品《輪迴》進行亞洲首映。

〈女海盜：成名之路〉演員姚以緹(右起）、黃尚禾、孔令元。重現 19 世紀知名女海盜「鄭一嫂」的海上傳奇。 圖／高雄電影節 提供

2021 高雄電影節 於10月15日到10月31日舉行，即日起線上、實體同步開賣，更多影展消息請關注高雄電影節官網（https://www.kff.tw/TW）及Facebook粉專。

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