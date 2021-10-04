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公共工程流標率高 太魯閣事件難改善

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

立委陳歐珀4日指出，台灣公共工程流標率高，除了缺工與物價問題外，「最低標文化」也是主因之一。立委邱臣遠說，鐵路局責任轉移速度緩慢、決標率低，至今僅三件標案由鐵路局代辦招標，憂慮太魯閣後的鐵道安全會是「計畫趕不上進度」。

公共工程流標

國內近年出現公共工程頻繁流標的現象，外界質疑缺工問題、原物料價上漲為主因，但工程會報告缺工、物價上漲雖是事實，但非流標率高的真正原因。陳歐珀則指出，養成積習已久的「最低標文化」可能是高流標率的背後的原因之一。

各政治機關常圖作業方便與責任，均以低價發包公共工程。在注重價格，忽略效率與品質的情況下，讓無經驗或劣質廠商以最低價搶標，致使「劣幣驅逐良幣」，工程流標率高。

陳歐珀呼籲，公共工程委員會可採「異質採購最低價」。盼公共工程委會能對招標文件設置評定標準，並成立審查委員會，在招標過程採評分制度審查。讓分數及格之上的廠商開價取標，在合格的廠商間採取最低價標準。意即建立廠商黑名單，杜絕劣質或無經驗廠商取得政府標案。

鐵路責任移交拖沓

行政院於9月16日宣布《鐵路法》修正草案，將鐵路監督管理職責從交通部交由鐵道局執行，盼能藉此強化台鐵安全。但立委邱臣遠質疑鐵路安全改善速度緩慢。

邱臣遠指出，台鐵行車安全改善計畫全部招標案共277件，扣除流標與取消辦理的狀況，僅219件決標，決標率低於79%，明顯低於全國標準92%，整體顯示，台鐵工程招標辦理能力不足。邱臣遠更指出，根據標案系統上僅有三件由鐵道局代辦招標，呼籲公共工程委員會主委吳澤成能夠盯緊《鐵道法》後的移交狀況。

邱臣遠說，太魯閣事件後延伸的風險路段改善工程，共有26處臨時速度限制系統與38處天然災害警示系統等需要建設，盼不要因為移交工程而遺落了台灣鐵路安全工程的進度。

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鐵道 台鐵

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