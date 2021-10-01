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陳冲：願景工程「公共化」就是大家一起 為下一代努力

聯合報 / 記者梁玉芳／台北報導
行政院前院長陳冲。圖／本報資料照片
行政院前院長陳冲。圖／本報資料照片

願景工程基金會董事長陳冲今天接受廣播訪問指出，願景工程「公共化」的意思就是「大家一起來」，讓台灣更好，這不是專屬哪個媒體的事；目標就是讓年輕世代能有更好的未來。

前行政院長陳冲接受中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋訪問。陳冲首次以「願景工程基金會董事長」頭銜接受訪問，暢談對接任基金會的緣由及期待。

陳冲說，三年前的中風讓他昏迷三天、住院一個月，「九死一生能讓人看清很多事」，可能會有兩種反應：一是撿回命了，就盡情享受人生；二是看看自己還有什麼「殘餘價值」能貢獻社會。他選了第二種。

因此，當聯合報系董事長王文杉邀請他出任願景工程基金會董事長時，他覺得想法契合，也是因緣俱足，「這是該做的事，就當義工吧」。

陳冲自嘲，「這是很笨的事，吃力不討好，以前我可能不會答應」。但他長年關切公共議題，也常寫文章，不如就參與一場改變吧。

陳冲以他關心的金融議題為例，他看到「願景工程」推出「偏鄉金融」專題探討有些鄉鎮、村落竟然沒有金融機構、甚至ATM；「這種議題誰會關心？」願景工程做了、也得到金管會的回應。

他說，願景工程轉型為基金會之後，過去的議題仍會以新的角度持續關心，以「偏鄉金融」為例，過去的解決方法是政府要求郵局或某公銀下鄉設點，但現在「可以是數位金融來解決」。

陳冲說，願景工程「公共化」並不容易，他向其他媒體提到「公共化」，回應是：「那不是聯合報的事嗎？」可能因為願景十年的成績「可能太成功了」，讓大家有這種定型印象，但董事會成員一半以上都不是聯合報成員，而是各界代表，更重視年輕人發言聲量。

主持人王淺秋說，現在媒體生態下，「願景工程」一直關切非主流、但重要的社會議題，例如營養午餐、剩食、能源等；若能結合其他媒體加入，推動正向循環力量更大。

陳冲指出，法人化有許多行政事務，期待年後願景工程基金會的新起步。「解決困難的事，是個藝術」，他會努力讓基金會有點成果，讓台灣進步，這是為下一代而努力，歡迎關切自己未來的年輕人一起參與。

願景 陳冲 王淺秋

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