「山離我們很近！」臺北大縱走 歡迎體驗臺北市的山林魅力

臺北大縱走「山離我們很近」系列活動正式開跑，從10月起陸續推出7場系列活動，向全臺民眾推廣臺北大縱走，歡迎全國民眾來臺北體驗您獨特的臺北市山林魅力。

臺北大縱走「山離我們很近」系列活動正式開跑，不到1小時就可以登高望遠、融入山林。圖／七星山東峰步道。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

臺北市親山依水得天獨厚，不到1小時便能登高望遠、融入山林，2018年推廣「臺北大縱走」健行路線後，今年更在7條路線、92公里的基礎上，結合河濱自行車道，形成7+1段、總計130公里的環狀路線，民眾可步行、騎腳踏車體驗「你所未見的臺北」。

「臺北大縱走」今年在7條路線、92公里的基礎上，結合河濱自行車道，形成7+1段、總計130公里的環狀路線，民眾可步行、騎腳踏車體驗「你所未見的臺北」。圖／貓空樟樹步道。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

挑戰臺北大縱走第七段「指南宮千階步道」，循參拜路線感受幽靜的氛圍。圖／指南宮千階步道。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

本次活動主題訂為「山離我們很近」，指的既是空間上與時間上，包括精神與情感上的親近。參與大縱走系列活動的民眾，還可獲得活動專屬、實用且精美的「登山扣環」，期許在防疫新常態中，臺北大縱走成為市民一條解憂、健康安心之路。

臺北大縱走7+1系列活動開跑，參加者臺北大縱走系列活動可獲贈專屬、實用且精美的「登山扣環」。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

臺灣郊野步道達人、知名作家劉克襄從7段山徑延伸出特色及代表性的地景元素，分享臺北大縱走的山林美景和歷史人文脈絡，7段種子元素故事分別為大菁、楓香、小毛氈苔、桃金孃、蝴蝶、靑剛櫟、杜英等，用故事拉近民眾與山林的距離。

臺北大縱走活動從今年10月起到明年6月推出7場系列活動，今年10月為第六段「富陽三寶變變變」，邀親子扮成可愛動物探索「富陽自然生態公園」；11月為第三段「前進・探索未知的火山」，專業講師帶民眾探索豐富地形與植物的七星山。

明年1月於第7段辦理「千人階願．平安縱走」大縱走祈福健行活動、3月於第1段辦理「採擷山間·豐盛滿懷 縱走之旅」觀光果園採果活動，還有4月第4段「草莓季節」、5月第2段「縱走之戀」聯誼、6月第5段「漫·攝老地方」攝影工作坊等系列活動，滿滿的各種主題體驗，讓民眾實際感受「山離我們很近」。

臺北大縱走「山離我們很近」系列活動從10月起陸續推出7場，向全臺民眾推廣臺北大縱走，吸引更多旅客來臺北體驗。圖／二子坪步道。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

臺北大縱走各系列活動也和易遊網、丘山行、開發、永恆、福倉等多家旅行業者合作，推出多樣化的套裝遊程；並結合7+1條路線沿線在地特色產業與商家推出臺北大縱走合作專屬優惠，讓民眾體驗山林之外，也可以飽嚐美食、在地特色伴手禮。民眾於貼有「臺北大縱走」貼紙之合作店家，秀出7段山徑活動柱合照或使用健行筆記APP紀錄即可享有消費優惠。

臺北大縱走第五段「劍潭山步道」，位於劍潭捷運站周圍，走出捷運立即體驗。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

走在臺北大縱走第四段「圓覺寺步道」，與沁涼溪流伴行，不論是登高或溪旁休憩都可體驗山林各式風貌美景。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

每年5月盛開的繡球花是第2段最亮眼的美景。 圖／臺北市政府工務局大地工程處 提供

了解更多臺北大縱走7+1條路線介紹、活動報名資訊、及商家優惠詳情，歡迎到臺北旅遊網(https://www.travel.taipei/)或臺北大縱走整合行銷活動官網 (https://taipeigrandtrail.travel.taipei/)查詢。

製表：聯合報

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(臺北市政府觀光傳播局廣告)