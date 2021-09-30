「山離我們很近！」臺北大縱走 歡迎體驗臺北市的山林魅力
臺北大縱走「山離我們很近」系列活動正式開跑，從10月起陸續推出7場系列活動，向全臺民眾推廣臺北大縱走，歡迎全國民眾來臺北體驗您獨特的臺北市山林魅力。
臺北市親山依水得天獨厚，不到1小時便能登高望遠、融入山林，2018年推廣「臺北大縱走」健行路線後，今年更在7條路線、92公里的基礎上，結合河濱自行車道，形成7+1段、總計130公里的環狀路線，民眾可步行、騎腳踏車體驗「你所未見的臺北」。
本次活動主題訂為「山離我們很近」，指的既是空間上與時間上，包括精神與情感上的親近。參與大縱走系列活動的民眾，還可獲得活動專屬、實用且精美的「登山扣環」，期許在防疫新常態中，臺北大縱走成為市民一條解憂、健康安心之路。
臺灣郊野步道達人、知名作家劉克襄從7段山徑延伸出特色及代表性的地景元素，分享臺北大縱走的山林美景和歷史人文脈絡，7段種子元素故事分別為大菁、楓香、小毛氈苔、桃金孃、蝴蝶、靑剛櫟、杜英等，用故事拉近民眾與山林的距離。
臺北大縱走活動從今年10月起到明年6月推出7場系列活動，今年10月為第六段「富陽三寶變變變」，邀親子扮成可愛動物探索「富陽自然生態公園」；11月為第三段「前進・探索未知的火山」，專業講師帶民眾探索豐富地形與植物的七星山。
明年1月於第7段辦理「千人階願．平安縱走」大縱走祈福健行活動、3月於第1段辦理「採擷山間·豐盛滿懷 縱走之旅」觀光果園採果活動，還有4月第4段「草莓季節」、5月第2段「縱走之戀」聯誼、6月第5段「漫·攝老地方」攝影工作坊等系列活動，滿滿的各種主題體驗，讓民眾實際感受「山離我們很近」。
臺北大縱走各系列活動也和易遊網、丘山行、開發、永恆、福倉等多家旅行業者合作，推出多樣化的套裝遊程；並結合7+1條路線沿線在地特色產業與商家推出臺北大縱走合作專屬優惠，讓民眾體驗山林之外，也可以飽嚐美食、在地特色伴手禮。民眾於貼有「臺北大縱走」貼紙之合作店家，秀出7段山徑活動柱合照或使用健行筆記APP紀錄即可享有消費優惠。
了解更多臺北大縱走7+1條路線介紹、活動報名資訊、及商家優惠詳情，歡迎到臺北旅遊網(https://www.travel.taipei/)或臺北大縱走整合行銷活動官網 (https://taipeigrandtrail.travel.taipei/)查詢。
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