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曾馨瑩運動內衣四連拍讓女神也讚嘆 配上鑽石耳環美呆

聯合新聞網 / 綜合報導
曾馨瑩再度秀出運動時的四連拍，讓眾家女神也驚嘆。擷自曾馨瑩IG
曾馨瑩再度秀出運動時的四連拍，讓眾家女神也驚嘆。擷自曾馨瑩IG

曾馨瑩繼隔離時秀出倒立影片令人驚嘆後，昨日又在IG上以「你今天運動了嗎？多運動多喝水」為題PO出四連拍，黑色運動內衣搭襯著白皙皮膚很是亮眼，讓不少網友又再驚嘆，原來運動也可以這麼美。

曾馨瑩著黑色運動內衣露出小蠻腰，畫面上的運動感十足，有人還發現，曾馨瑩配戴的鑽石耳環也很搭。PO一出，讓也同是美女的好友群紛紛留言；林熙蕾說：「今天有運動啊，但沒有你這麼美」；曾馨瑩則回覆：「太客氣！妳比我美多了」。蔡依珊也讚：「驚艷！也太辣」，蔣雅淇則問曾馨瑩：「我運動完也可以跟你一樣美嗎」？

其他網友除了讚美「好仙，皮膚超白皙」外，有網友還留言稱家中三名小孩已都接種BNT，謝謝曾馨瑩與郭台銘為台灣的努力，他們才有BNT疫苗可打。

曾馨瑩 BNT

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