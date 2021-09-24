法扶攜手犯保協會 提供被害人多元扶助
為讓被害人與家屬能走出傷痛，並勇敢面對法律訴訟，犯罪被害人保護協會新竹分會今天表示，今年與法律扶助基金會新竹分會，建置聯繫作業模式，提供被害人多元扶助。
犯罪被害人保護協會新竹分會今天發布新聞稿指出，不少被害人以及家屬，雖然並非刑事程序中訴訟當事人，卻是因犯罪被害痛失親人、友人，而身心受苦。
犯保協會新竹分會主委呂柏鏞表示，生命、身體受到侵害的被害人或其家屬，在司法程序中，尤其有特別保障其權益必要。
呂柏鏞說，因此，今年法律扶助基金會新竹分會與犯保協會，建置聯繫作業模式，提供被害人適切的法律扶助，以陪伴與支持被害人走過訴訟歷程。
犯保協會新竹分會今天表示，為幫助被害人以及家屬能走出傷痛，除提供有相關課程外，今年結合法律扶助基金會新竹分會，共同安排定向運動、結合籃網球，幫助被害人與家屬療傷、走出陰霾。
法律扶助基金會新竹分會表示，權益遭受侵害時，可以透過本會律師協助解決困難，同時，也希望社會大眾能知道司法訴訟對被害家屬的傷害，並以同理心貼近被害人需求，給予被害人更多實質幫助。
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