法扶攜手犯保協會 提供被害人多元扶助

•振興五倍券22日起開放數位綁定及加碼券登記，不少民眾反映為搶快，個人資料輸入錯誤，擔心影響個人權益。對此，經濟部表示，將在官網新增資料修改的功能，讓民眾可以做資料修正，預計9月27日上線，但只能修改個資，不得變更數位綁定的業者，也不能變更成領實體券。

2021-09-23 19:08