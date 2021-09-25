新北土城、林口招商說明會9/28登場

位處土城重劃區精華地段之「新北市土城區明德段國有土地招商案」，於今(110)年8月31日至11月13日止，辦理公告招商。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

「土城區明德段第二種商業區地上權招商案」及「林口區力行段第四種產業專用區土地標售案」已公告招商，將於110年9月28日下午2時30分，在新北市政府403會議室舉行招商說明會，並針對招商條件、契約等內容詳細報告，也會在臉書「來趣新北金發局」採線上直播方式進行，歡迎有意投資進駐土城與林口的廠商把握本次機會，踴躍報名。

新北市政府經發局長何怡明表示，「土城區明德段第二種商業區地上權招商案」面積0.18公頃，位於土城重劃區，隨周遭住宅、商業設施陸續開發，人口預期將快速增長，本案屬商業區，土管使用合適引進親子娛樂、寵物生活等特色主題店投資；另外，也因基地鄰近土城醫院，不排除引進長照、藥妝相關產業進駐。交通上，本案坐擁捷運板南線海山站、土城站雙捷運優勢，鄰近國道三號及台65快速道路，區位交通便捷，可望吸引區內外消費人口。

新北經發局期望，土城明德段招商案能與整體重劃區都市環境融合，並吸引親子娛樂、寵物生活、眼鏡等特色獨立與主題店投資。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

另外，「林口區力行段第四種產業專用區土地標售案」緊鄰民視總部大樓與林口棒球場，面積1.34公頃，基地方正，土管使用彈性多元，本次標售基地除影視與周邊相關業者外可進駐外，亦適合技術服務業興建企業營運總部與研發、製造，以及金融、資訊服務者興建辦公、試驗及訓練設施產業進駐使用。林口區除各項建設已逐步到位，近年人口成長率也在29個行政區中位列第一，在交通配套上，已有機場捷運線與國道一號，今(110)年底市府也將啟用機捷A9站林口轉運站，114年中央也預計完成林口交流道改善興建工程，各優勢條件非常適合各企業投資進駐。

林口區力行段土地標售案公告，本次招商對象除影視與周邊相關業者外，亦適合技術服務業以及金融、資訊服務者進駐使用。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

新北經發局表示，歡迎有興趣投資人至「新北市政府經濟發展局」官網下載招商DM(https://reurl.cc/355VA9），線上報名參與(報名網址：https://reurl.cc/pxxdYe)，另考量防疫關係，屆時也將於「來趣新北金發局」FB進行線上直播，也歡迎各投資人觀看。如對本招商說明會有任何疑問，歡迎來電洽詢：(02)2960-3456分機5495經濟發展局楊小姐。

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