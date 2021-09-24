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1年半讓民調「超車」綠營！江啟臣提「海龍精神」喊：青壯世代是最大關鍵

聯合線上 / 專題企劃

(影片取自江啟臣臉書)

國民黨主席選舉將在25日舉辦，為尋求連任的江啟臣，在今（23）日釋出最新影片，並暢談過去一年多來的心路歷程。他認為，國民黨正處於歷史上最關鍵的轉捩點，在國民黨過去各個世代的努力與團結之下，總能在關鍵議題痛擊民進黨，這也讓國民黨的民調從一開始落後民進黨30%，追到近期的領先1%。江啟臣認為，年輕族群、青壯世代會是國民黨能否反撲、壯大的關鍵，也希望能自己能夠將自己年輕時信奉的「海龍精神」，傳承給青壯世代，讓全黨上下能和民進黨繼續拚搏，並帶給台灣人民正確的方向。

江啟臣回憶，1996年臺海危機自己在金門擔任「海龍蛙兵」，當時情勢緊繃，連睡覺都要頭戴鋼盔、槍不離身，甚至連遺書都寫好了，他說這是「自己一生當中，最靠近戰爭邊緣的時刻」，他認為，兩岸和平是重中之重，這幾個字是民進黨永遠無法理解的。

圖／江啟臣競選辦公室提供
圖／江啟臣競選辦公室提供

江啟臣提到，支持者並未拋棄我們，黨員同志也都還在，自己始終忘不了，「黨員期待國民黨再站起來的殷切眼神」，他承諾會扮演好貫徹黨員意志的執行者與守護者角色；至於黨內近期的紛擾，包括朱立倫、張亞中陣營彼此數次「殺到見骨」，江啟臣說這已經不是難過、痛心能夠形容，他認為主席選舉本該是團結黨內的過程，最後卻演變成撕裂內鬥的結果，他認為團結在「中華民國的旗幟下」、追求「青天白日」的決心，才應該是所有人的共同目標，黨內選舉若失去格調，最後只會淪為笑話。

就任黨主席後的一年多來，江啟臣認為國民黨已經做到「不只是找回老黨員、老戰友，更找到還有4000位對中華民國懷抱熱誠、勇於捍衛社會正義的年輕夥伴」，他強調世代傳承，就是要找回中國國民黨的榮耀與黨魂。

江啟臣認為，國民黨能從去年大敗的低谷爬起，支持率從輸民進黨30%到贏1%，靠的就是每一位黨員同志的不離不棄與年輕世代的加入、努力，這些都是國民黨努力改變後的成果；但是，要如何延續與深化，關鍵則掌握在每一位黨員手上。最後，江啟臣呼籲所有黨內同志「對外，我們戰鬥到底；對內，我們團結到底」，同時喊話「9/25為國民黨青壯世代投下信任票」。

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