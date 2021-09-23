公投走一半，主將不能換！四位候選人只有他最重視公投！

國民黨主席選舉形成一場空軍對陸軍之戰。前國民黨主席朱立倫掌握陸軍，與各地方山頭幾乎都有默契，尋求連任的現任黨主席江啟臣，一年多來主打議題路線，「反萊豬」與「還我公投」等公投戰場，掌握空優成為江啟臣最大的優勢，訴求公投在即，主將不能換。

號召全國人民反萊豬大遊行。 圖片提供／取自江啟臣臉書

黨內人士指出，朱立倫與江啟臣對公投案的態度不同，成為這兩人的一大分野，江啟臣擁有主場優勢，一年多來主打議題已逐漸上手，針對民進黨的「失政」進行攻擊，公投無疑是江啟臣連任的最大助選武器。

藍營人士指出，朱立倫在這次選舉的打法上較為傳統，透過各地方山頭的串連，營造「桶箍」的形象，盼用團結國民黨來爭取支持，但缺點是在擴大票源上較為薄弱。

黨內人士表示，江啟臣在陸軍上不如朱立倫，但江卻是少數藍營當中，網路經營有成、擅長網路空軍作戰的政治人物，透過議題路線與地方民代結合，加上明年是地方選舉，有意參選民代的黨內人士，勢必不能缺席，這是江啟臣掌握的空軍優勢。

以公投為例，國民黨推動反萊豬公投連署時，有洗頭阿嬤洗到一半，頭頂上還有泡沫，這位阿嬤頂著十度的低溫，也要衝出來連署，這是對江啟臣與國民黨推動反萊豬公投時的一大肯定。

2021/01/09不畏寒風衝出來連署的洗頭阿嬤。 圖片提供／取自江啟臣臉書

相較於江啟臣，朱立倫對於反萊豬公投的參與度就較為偏低，國民黨8月底舉辦反萊豬活動時「3缺1」，四位黨主席候選人僅朱立倫缺席，已被質疑是親美立場導致缺席。

朱立倫去年受訪時曾說：「若能簽訂FTA，可以多吃美豬」，被質疑是挺萊豬，對此朱立倫親自解釋是「反萊豬不反美豬」，當選黨主席後也會續推公投。

據媒體人表示，江啟臣在網路及青年部分，佔有主場優勢，透過空戰的議題可以影響陸戰的動向，反觀朱立倫在議題上趨於保守，反讓自己的陸軍優勢基礎不斷流失。

與立院黨團力拚反萊豬，全國宣講進行連署，連署書衝破150萬份。 圖片提供／取自江啟臣臉書

與立院黨團力拚反萊豬，全國宣講進行連署，連署書衝破150萬份。 圖片提供／取自江啟臣臉書

黨內青年也說，國民黨不能再走和稀泥的老路，勢必要走上議題路線，否則會離民意越來越遠，也會離年輕人越來越遠，透過議題展現政黨價值，才是爭取認同，進而轉成支持者的正確途徑。