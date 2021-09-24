高血壓卻沒回診 醫憂心引發嚴重心臟併發症

在今（2021）年夏天，台灣COVID-19疫情轉趨嚴峻，此時，有些醫院的內科門診，原本應該回診的高血壓病友只剩不到10人回診，之後高血壓病友陸續回診，不過詢問發現，在這段時間，有些病友直接中斷用藥，有人則選擇到社區藥局拿藥，但藥量是否足夠便不得而知。

面對上述情況，台灣高血壓學會秘書長洪啟盛醫師十分憂心，他擔心高血壓初期往往沒症狀，病友若沒回診又擅自停藥，一旦血壓失控而不自知，便可能引發心臟衰竭、心肌梗塞或腦中風等嚴重併發症。中壯年一旦遭遇這些打擊，生活品質、家庭經濟都會受強烈衝擊。

台灣高血壓學會秘書長洪啟盛。 圖／洪啟盛醫師 提供

規律回診，才能掌握身體健康狀況

研究顯示，當一個人的血壓居高不下或暴起暴落，出現嚴重併發症機率會大幅增加。規律回診可及早發現問題，並進行介入、治療。

洪啟盛醫師解釋，高血壓病友回診時，醫師通常會檢視其用藥與血壓控制情況，並抽血檢查血糖、膽固醇等數值。另外，使用有些藥物或高血壓惡化等因素會影響腎功能與電解質平衡，所以多數醫師也會在病友回診時安排驗蛋白尿或電解質檢測，以了解腎功能、電解質變化。有時，也需安排心電圖檢查，才能知道高血壓病友的心臟功能是否健全。

目前健保規定，醫師若開立慢性病連續處方箋，一次最多可開三個月藥量，所以對於血壓控制穩定的病友，多半建議三個月回診一次，若血壓控制不好，代表需調整藥物劑量，就會建議一、兩星期或一個月回診一次，讓藥物劑量真正符合病友需求。

居家量血壓，建議採「７２２」原則

除了規律回診，每天量血壓、按醫師指示用藥也是血壓控制重要步驟。以量血壓來說，台灣高血壓學會建議，居家量血壓時可採「７２２」原則，「７」是指一星期７天都要量血壓，第一個「２」代表一天要量兩回血壓，可在早上起床一小時內與晚上就寢前一小時內測量，第二個「２」則表示每回的量血壓次數為兩次，兩次量血壓的間隔為１分鐘，可將兩次數值平均，結果會比較準確。

「我們要坐在有靠背的椅子，放輕鬆，腳要放平，不要翹腳。」洪啟盛醫師叮嚀，居家量血壓除了注意以上重點，手也要放在桌子上，前臂要有支撐，且如果無法天天量血壓，回診前至少測量、記錄一星期血壓，和醫師討論時，才有客觀數據可供參考。

運動出現不舒服症狀，就要趕快看醫生

洪啟盛醫師也建議，疫情趨緩後，高血壓病友可增加運動頻率，但運動若出現胸悶、會喘等現象，且在家休息沒感覺，越運動越嚴重，就要懷疑和心血管疾病有關，最好回診接受詳細檢查，才能減少高血壓嚴重併發症威脅。