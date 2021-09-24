高血壓卻沒回診 醫憂心引發嚴重心臟併發症

撰文 / 張益華

在今（2021）年夏天，台灣COVID-19疫情轉趨嚴峻，此時，有些醫院的內科門診，原本應該回診的高血壓病友只剩不到10人回診，之後高血壓病友陸續回診，不過詢問發現，在這段時間，有些病友直接中斷用藥，有人則選擇到社區藥局拿藥，但藥量是否足夠便不得而知。

面對上述情況，台灣高血壓學會秘書長洪啟盛醫師十分憂心，他擔心高血壓初期往往沒症狀，病友若沒回診又擅自停藥，一旦血壓失控而不自知，便可能引發心臟衰竭、心肌梗塞或腦中風等嚴重併發症。中壯年一旦遭遇這些打擊，生活品質、家庭經濟都會受強烈衝擊。

台灣高血壓學會秘書長洪啟盛。 圖／洪啟盛醫師 提供
台灣高血壓學會秘書長洪啟盛。 圖／洪啟盛醫師 提供

規律回診，才能掌握身體健康狀況

研究顯示，當一個人的血壓居高不下或暴起暴落，出現嚴重併發症機率會大幅增加。規律回診可及早發現問題，並進行介入、治療。

洪啟盛醫師解釋，高血壓病友回診時，醫師通常會檢視其用藥與血壓控制情況，並抽血檢查血糖、膽固醇等數值。另外，使用有些藥物或高血壓惡化等因素會影響腎功能與電解質平衡，所以多數醫師也會在病友回診時安排驗蛋白尿或電解質檢測，以了解腎功能、電解質變化。有時，也需安排心電圖檢查，才能知道高血壓病友的心臟功能是否健全。

目前健保規定，醫師若開立慢性病連續處方箋，一次最多可開三個月藥量，所以對於血壓控制穩定的病友，多半建議三個月回診一次，若血壓控制不好，代表需調整藥物劑量，就會建議一、兩星期或一個月回診一次，讓藥物劑量真正符合病友需求。

居家量血壓，建議採「７２２」原則

除了規律回診，每天量血壓、按醫師指示用藥也是血壓控制重要步驟。以量血壓來說，台灣高血壓學會建議，居家量血壓時可採「７２２」原則，「７」是指一星期７天都要量血壓，第一個「２」代表一天要量兩回血壓，可在早上起床一小時內與晚上就寢前一小時內測量，第二個「２」則表示每回的量血壓次數為兩次，兩次量血壓的間隔為１分鐘，可將兩次數值平均，結果會比較準確。

「我們要坐在有靠背的椅子，放輕鬆，腳要放平，不要翹腳。」洪啟盛醫師叮嚀，居家量血壓除了注意以上重點，手也要放在桌子上，前臂要有支撐，且如果無法天天量血壓，回診前至少測量、記錄一星期血壓，和醫師討論時，才有客觀數據可供參考。

運動出現不舒服症狀，就要趕快看醫生

洪啟盛醫師也建議，疫情趨緩後，高血壓病友可增加運動頻率，但運動若出現胸悶、會喘等現象，且在家休息沒感覺，越運動越嚴重，就要懷疑和心血管疾病有關，最好回診接受詳細檢查，才能減少高血壓嚴重併發症威脅。

相關新聞

亞泥礦權遭撤銷仍可繼續挖礦 民團籲民進黨速修礦業法

全台最受矚目的礦場爭議案、也是第一件主張「原住民族諮商同意權」的「亞洲水泥新城山礦業權展延案」，最高行政法院於9月16日...

保障公務員健康權 考試院修法每月加班不得超過60小時

為了強化公務人員服公職權及健康權保障，考試院會今天通過公務員服務法及公務人員保障法部分條文修正草案，明訂公務員每日辦公時...

【今日精摘】五倍券綁錯27日開放修改個資／央行利率連6凍

•振興五倍券22日起開放數位綁定及加碼券登記，不少民眾反映為搶快，個人資料輸入錯誤，擔心影響個人權益。對此，經濟部表示，將在官網新增資料修改的功能，讓民眾可以做資料修正，預計9月27日上線，但只能修改個資，不得變更數位綁定的業者，也不能變更成領實體券。

移工換雇主竟被收「買工費」 綠委呼籲勞動部正視問題

民進黨立委林楚茵今天表示，她的辦公室接到十件以上的外籍移工陳情，仲介在轉換移工過程中，前一位要求移工留下一定費用，俗稱「...

抗議亞泥違法仍可挖礦 原民及環團要求立刻修礦業法

備受爭議的「亞泥新城山礦業展延案」在9月16日被最高行政法院駁回，但是這個判決只是讓亞泥的礦業權回到「提出展延申請中」的...

【午間快報】我以「台澎金馬個別關稅領域」申請CPTPP／客製BNT傳24日抵台

行政院院會後記者會今說明我申請加入CPTPP細節。行政院政委鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，這是我加入世界貿易組織（WTO）名稱，後來簽署的經貿協定，包括與紐西蘭、新加坡自由協定，也都使用這個名稱。台灣當然是主權獨立的國家，但在經貿方面，多年來都是使用「台澎金馬個別關稅領域」，也是爭議最少的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。