快訊

校園取消宇美町式施打法「防暈針」？指揮中心回應了

UN大會外交戰：習近平的「普世民主」？與拜登的新冷戰

潛入「台灣灘」 國海院公布遭陸抽砂船肆虐後水下狀況

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，公布灰矇的水下視界。圖／國海院提供
「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，公布灰矇的水下視界。圖／國海院提供

「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，公布灰矇的水下視界，但仍能發現罕見的豆丁海馬。

根據海巡署統計，大陸抽砂船違法越界抽砂，近三年驅離次數共計4649艘次，其中澎湖縣海域台灣灘就驅離超過4000艘次，約占86%。當地水域水文狀況引發關注。

國家海洋研究院表示，為掌握台灣周邊海域生態資源的現況，於2020年進行第1次臺灣灘潛水調查，並且在今(2021)年與農委會水產試驗所合作進行「台灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查」計畫，近期在澎湖群島西南方、距離七美約30海浬的台灣灘海域，首次記錄到豆丁海馬。

國海院院長邱永芳表示，台灣灘位於我國專屬經濟海域內，此次調查發現此海域亦適合豆丁海馬生存的棲息環境，也顯示台灣灘的海洋生態保育需要受到更多關注。

他說，國海院後續會將海馬標本典藏於國立海洋生物博物館，提供學界研究使用，並持續進行臺灣灘海域生態調查，掌握這片海域的海洋生物資源狀況，進而守護豆丁海馬生存的棲息地及屬於我們的豐饒國土。

「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，發現罕見的豆丁海馬。圖／國海院
「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，發現罕見的豆丁海馬。圖／國海院

澎湖 海巡署 農委會

延伸閱讀

水晶宮超級名模出場！豆丁海馬現蹤澎湖七美台灣灘海域

帛琉總統聯大挺台 籲聯合國體系接納台灣

日職／王柏融安打狙擊平良海馬 與吳念庭短暫相逢就掰

海科打造方舟1號船底有觀景窗 民眾可直擊海底海洋生物

相關新聞

潛入「台灣灘」 國海院公布遭陸抽砂船肆虐後水下狀況

「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，公布灰矇...

【午間快報】五倍券開放數位綁定官網一度當機／國高中生今起打BNT

•振興五倍券於今日上午9點開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記，不料，振興五倍券網路平台大當機，一度網頁畫面轉圈圈許久仍無法登入，甚至出現空白或錯誤亂碼訊息。

土地變更合法化申請本來就很難 《國土計畫法》上路後扼殺全台宗教發展自由

我國長期以來就沒有所謂宗教土地的預先編定，也因為我國宗教信仰多元，各種宗教土地之需求及取得方式也相對複雜多元，確實難以由政府用單一的條件，預先給予「編定」。因此我國的宗教土地使用，一直以來…

璨樹颱風來襲 屏東縣恆春半島6鄉鎮今晚停班停課

屏東縣政府剛剛宣布，依據中央氣象局最新璨樹颱風風雨預測，入夜後暴風圈逐漸逼近恆春半島，風雨加劇已達停班停課標準，屏東縣枋...

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

新北打造「永續主場」 2021亞太社會創新高峰會4/10開跑

第四屆亞太社會創新高峰會，將於4月10、11日登場，從「投資亞洲」角度出發，聚焦「城市」、「女力」、「青創」；主辦方之一的新北市，也是最早把永續明確注入政策的縣市，市長侯友宜分享擘劃藍圖，從「新北好，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。