潛入「台灣灘」 國海院公布遭陸抽砂船肆虐後水下狀況

「台灣灘」水域屢傳遭大陸抽砂船違規抽砂，一度引發關注，認為有國安疑慮。國家海洋研究院今年在當地水域進行潛水調查，公布灰矇的水下視界，但仍能發現罕見的豆丁海馬。

根據海巡署統計，大陸抽砂船違法越界抽砂，近三年驅離次數共計4649艘次，其中澎湖縣海域台灣灘就驅離超過4000艘次，約占86%。當地水域水文狀況引發關注。

國家海洋研究院表示，為掌握台灣周邊海域生態資源的現況，於2020年進行第1次臺灣灘潛水調查，並且在今(2021)年與農委會水產試驗所合作進行「台灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查」計畫，近期在澎湖群島西南方、距離七美約30海浬的台灣灘海域，首次記錄到豆丁海馬。

國海院院長邱永芳表示，台灣灘位於我國專屬經濟海域內，此次調查發現此海域亦適合豆丁海馬生存的棲息環境，也顯示台灣灘的海洋生態保育需要受到更多關注。