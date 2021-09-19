潘忠政昨邀蔡壁如線上談藻礁 海委會11月8日提報告

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨晚邀請台灣民眾黨現任立法委員蔡壁如，在線上對談，從藻礁談到COP26 （第26 屆聯合國氣候變遷大會）議題，蔡壁如表示，自己主要是想要宣傳1218的公投，許多民眾以為簽完連署書就沒事了，但1218全民上街投票才是最重要的。

潘忠政非常感謝蔡壁如能在9月8日到大潭藻礁會勘時，讓海保署承諾會交出調查報告。

蔡壁如表示，民眾黨一向強調台灣永續，因此希望台灣美麗的海岸線能夠保留下來，這也凸顯了大談藻礁的重要性。

蔡壁如指出，9月14日已召集中油、環保署對於藻礁刮除的因應對策，中油須在10月29日前繳交，而環保署收件後2至3周內要進行第3次初審專案小組會議；而海委會在11月8日提出藻礁及柴山多背孔珊瑚淤泥覆蓋的科學調查報告，確認淤泥自然或施工造成，若證實施工造成，環保署將要求中油提出因應對策；而三接外推的環差報告，已確認中油於17日送達環保署。

蔡壁如表示，2016年環團向桃園市政府農委會申請劃設大潭藻礁保護區，卻遭互踢皮球，浪費寶貴時間；2017年前行政院長賴清德以藻礁換深澳，要求環評盡速通過；而去年中油工作船斷纜傷害藻礁，環保署竟擺爛1年，讓中油持續施工；對於更改到台北港，蔡壁如感覺政府態度是，既然已經定案了，就不要吵，不要改了。