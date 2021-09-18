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ZARA官網標「中國台灣」 王浩宇怒嗆：滾！不道歉就拒買

聯合新聞網 / 綜合報導
ZARA官網標示「中國台灣」，再次引起網友議論。路透
ZARA官網標示「中國台灣」，再次引起網友議論。路透

近年來有不少國際品牌針對「台灣」在網站上標示引非爭議，近日民進黨前桃園市議員王浩宇就發現西班牙快時尚品牌ZARA在官網上以「中國台灣」標示台灣，怒斥「滾出台灣」，並呼籲台灣人「ZARA不道歉就拒買到倒閉為止」。

王浩宇16日晚間在臉書發文，指責ZARA在官網錯誤地使用「Taiwan, China／中國台灣」的稱呼，大罵「我從今天開始買ZARA的任何商品 ，並決定丟掉現有的所有該品牌的衣物」，並要台灣人有骨氣、硬起來，「ZARA不道歉，就拒買到倒閉為止」，最後又嗆「滾出台灣，滾去中國」。

王浩宇16日於臉書發文，痛斥「ZARA」將台灣標示成「中國台灣」。 圖／翻攝自王浩宇臉書
王浩宇16日於臉書發文，痛斥「ZARA」將台灣標示成「中國台灣」。 圖／翻攝自王浩宇臉書

一番言論引起多方討論，有網友表明「從來不買」、「抵制+1」，有人則認為「會買的人才不在意這個，有需求就有無數理由能說服自己轉彎」，「ZARA就算退出台灣市場也倒不了」。此事也驚動中國官媒「環球時報」，發文力挺ZARA，重申一中立場。

事實上，早在2018年ZARA官網就曾因將「台灣」列為國家，遭中國網友圍攻揚言抵制，隨後ZARA便公開道歉並將標示改為「中國台灣」，當時也引起台灣民眾一陣反彈。

據《三立新聞網》2018年報導，ZARA台灣回應「官網的管理都是由外國的總公司負責，因此台灣這邊也無法進行更改」，台灣方面也表示，標示成「中國台灣」是總公司的決定。

搜尋「ZARA」可見官網直接顯示「Taiwan, China／中國台灣」。 圖／翻攝自Google
搜尋「ZARA」可見官網直接顯示「Taiwan, China／中國台灣」。 圖／翻攝自Google

ZARA 王浩宇 快時尚

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