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不接副手的朱立倫，兩次避戰，讓洪秀柱、韓國瑜孤軍奮戰。

撰文 / 張唯倩

前國民黨主席朱立倫回鍋參選國民黨主席，2016年、2020年的往事再度被掀起。2016年大選，朱立倫最孚眾望但朱不選，洪秀柱第一時間邀朱立倫出任副手但碰軟釘子，之後又「換柱」，2020年韓國瑜邀朱當副手，也同樣遭婉拒，這兩次敗選讓不少藍營支持者「記憶深刻」。

去年國民黨大敗，藍營也有人希望朱立倫出面承擔，但朱立倫以「為韓國瑜敗選（韓國瑜競總主委）負責」，而未積極站出來整頓國民黨，反被質疑是在躲罷韓。

黨內人士說，2015年，朱立倫擔任黨主席，包括前副總統吳敦義、前立法院長王金平、朱立倫等呼聲高的A咖，都未出面參與黨內初選，最後僅洪秀柱一人登記，順利贏得提名資格。

洪秀柱出戰台南市立委選舉。 圖片提供／取自朱立倫臉書粉專
洪秀柱出戰台南市立委選舉。 圖片提供／取自朱立倫臉書粉專

據了解，洪秀柱贏得提名資格之後，體認朱立倫對新北市民有承諾「做好做滿」，無法主動投入參選，盼用副手替朱立倫解套，但洪秀柱邀請朱立倫擔任副手，朱並未答應。

黨內人士說，當時國民黨士氣低迷，洪秀柱突破防磚機制後，勇敢直言的嗆辣風格，激勵不少黨內士氣，如果朱立倫能搭配當副手，補上洪秀柱缺乏的國際觀、地方與中央行政經驗，會是很強的組合，但可惜未成形，最後還弄到「換柱」的難堪收場。

黨內人士說，如果當年是「柱立配」，可能會是國民黨的一大助力，絕對比事後「換柱」的結果來得好。

照片來源：朱立倫總統大選選前之夜／新聞畫面
照片來源：朱立倫總統大選選前之夜／新聞畫面

同樣的場景再度上演，2019年朱立倫初選落敗，韓國瑜鎖定朱立倫為副手第一人選，透過李四川出面聯繫，虛位以待朱，但朱立倫最後仍婉拒，藍營基層期待的「韓朱配」未成形，最強組合與團結氣氛，一直無法營造出來。

知情人士說，雖然朱立倫最後掛名韓國瑜競總主委，但時機已晚，錯過藍營大團結的時機，據聞並未實際於競總運籌帷幄，讓藍營基層信心潰散，最終韓國瑜敗選收場，回到高雄市後又遭罷免，2020年的這兩場戰役，讓國民黨元氣大傷，支持度崩盤。

黨內人士說，2016與2020年兩次大選，朱立倫的選擇都是明哲保身，讓藍營基層認為朱立倫太愛惜羽毛，因此這次回鍋參選黨主席，雖然一開始聲勢高，但卻無法維持的主因。

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