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「塔綠班」現形記：江啟臣對抗民進黨網軍、修法揪出1450！

撰文 / 張唯倩

前立委黃國昌要求中廣董事長趙少康請辭中廣董事長，黨政軍退出媒體議題再度成為焦點，事實上，政府機關的媒體標案，衍生被質疑「買媒體」與「1450寄生部會」，才是更值得關注的焦點。

為此，國民黨立委江啟臣在立法院提案修法，目的要揪出1450，讓陽光也能照進媒體標案，為民眾荷包把關，也維護民眾知的權利。

為了讓媒體標案可受社會大眾檢驗，江啟臣提案修《預算法》，要求政府機關將媒體採購內容，不僅要揭露主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等，還要按月公布，按季送立法院備查，要讓1450逐一現形。

根據修正前的《預算法第62之條1》規定，基於行政中立、維護新聞自由與人民權益，泛公務系統不能在媒體進行置入性行銷，媒體標案也應明確標示「廣告」字樣，與揭示贊助單位名稱。

江啟臣質詢法務部次長蔡碧中，照片擷取自江啟臣YT影片
江啟臣質詢法務部次長蔡碧中，照片擷取自江啟臣YT影片

雖然有明文規定，但媒體標案的製播內容上，大多仍沒有清楚揭示，甚至未明確標示為「廣告」，公開資訊也無法判斷哪一則是新聞、哪一則是廣告，讓很多媒體標案無法受到民意機關的監督，「假新聞之名行廣告之實」，破壞新聞環境。

藍營指控，政府機關利用媒體標案，間接管控媒體不敢批評政府。有鑑於此，江啟臣提案修法《預算法第62之條1》，明確規定主管機關應針對宣導主題、媒體類型、宣導期程、預算金額、執行單位等事項，一一明確對外公布，以維護民眾知的權利。

為了避免政府機關消極抵制，江啟臣提案修法時要求，除了法訂的公布資訊之外，還要按月公布，並於主計總處網站專區公布，且按季送立法院備查。

以行政院辦理政策宣導為例，很多標案都沒有清楚標示，像是「春節加強聯繫花蓮台東民眾協調整合服務」、「紓困振興訊息宣導」等，雖然知道是在電視做投放，但單從如此簡單的資訊，不僅民眾根本分辨不出廣告與新聞，監督的立委也無法明確得知。

不過，五月中下旬修法完成之後，公部門公開的資訊不僅明確且揭露資訊更明確，有利民意機關進行事後比對，讓一些未依規定的媒體標案能一一現形。

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