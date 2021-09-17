江啟臣帶領國民黨防疫超前部署，中央防疫政策跟著藍營走。

去年台灣是防疫資優生，到了今年四月底變成防疫中輟生。民進黨政府去年面對國民黨立院黨團與執政縣市的「超前部署」建議都先「冷處理」，之後又不得不跟進。以今年六月下旬決定凍漲夏季電費為例，讓約一千萬戶住宅受惠，以及約75萬戶服務業、農業電費受惠減免，也是「跟進」立委江啟臣在六月初的主張。

江啟臣首先提出電價凍漲。 圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

不只夏季電費凍漲，中央疫情指揮中心決定實施「入境普篩」，其實也是「晚了一年」，早在去年，新北市長侯友宜與國民黨立院黨團就提出相關主張，當時衛福部長陳時中還說這是「花8億製造1.2萬偽陽性」，陳也說「普篩意義低」。

國民黨人士說，國民黨樂見疫情指揮中心亡羊補牢，跟進國民黨提出的多項「超前部署」主張，這也證明國民黨才是真正的超前部署，打臉民進黨的側翼部隊，還國民黨一個公道。

其實不只夏季電費與入境普篩，江啟臣主政下的國民黨所提出的「超前部署」主張被「先冷後跟」的例子，指揮中心一開始都有不同意見，但不久後又一一跟進，從去年到今年屢見不鮮。

去年的口罩之亂記憶猶新，侯友宜率先呼籲要戴口罩，當時被衛福部長陳時中等人抨擊說「健康的人不用戴口罩」，行政院長蘇貞昌也說「順時中比較好」，結果，不到兩個月的時間，中央政府宣布搭乘大眾運輸工具需強制戴口罩。

侯友宜去年提出口罩實名制，去年身兼立院小黨鞭的立委蔣萬安，也獻策憑健保卡領口罩，但當時還遇到綠營冷嘲熱諷，甚至發起「我OK、你先戴」的抵制運動。

彰化縣長王惠美在5月14日開第一槍，彰化縣內的夜市全部暫停營業，避免跨縣市的交流與傳染在夜市發生，成為防疫的破口，台中市長盧秀燕更加碼，全面禁止所有「內用」行為，其他縣市也紛紛跟進此政策。

此外，盧秀燕也提議孕婦施打優先莫德納疫苗，金門縣長楊鎮浯呼籲離島入境篩檢等，都是超前部署的防疫工作。

據了解，在疫苗部分，國民黨也不缺席，曾試圖串連宗教界出面募款購買輝瑞疫苗，但考量民進黨政府阻擋而作罷，買疫苗不成，國民黨早在4月16日就率先提出呼籲「疫苗免費」，4月20日國民黨立院黨團更率先提案，5月28日經立法院會通過，超前部署兩個月，江啟臣更是多次向國際發聲、讓全球正視「台灣需要疫苗」的迫切。

向國際呼籲正視台灣疫苗短缺問題。 圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

幫台灣年輕人向政府爭取疫苗施打機會。 圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

江啟臣批評，這些都是超前的政策，但民進黨只要看到地方政府防疫主張與中央不同，就立刻膝蓋反射，先群起攻之，之後又緊接轉彎跟上，這樣的情形屢見不鮮，突顯出民進黨政治重於防疫的扭曲心態。

不少民眾也感嘆，如果中央政府去年就放下成見、上下一心，採納地方首長的具體建議，或許現在不用生活在恐慌之中。