禾馨疑違法替四叉貓驗抗體 石崇良：地方衛生局調查

網紅四叉貓日前自爆施打高端疫苗後，到禾馨診所做抗體檢測，結果數值偏低，引發討論，許多民眾都紛紛朝聖到禾馨診所檢驗抗體。不過，媒體報導，禾馨診所疑未向地方政府申請自費檢驗抗體的項目，疑違法替民眾檢驗抗體。衛福部次長石崇良表示，要請地方衛生局了解狀況，無論依照醫療法或是傳染病防治法，都需要申請核准，才能提供服務。

四叉貓日前自己爆料，接種高端疫苗滿15天之後，自行前往診所檢驗抗體，結果IgG數值為35.4 AU/mL，抗體產生量偏低。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說，很多民眾打完第一劑不一定會產生抗體，每一個人產生的反應不同。ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎先前也表示，打完第一劑去檢驗抗體，沒意義。

也因為四叉貓檢驗抗體的議題發酵，也讓許多民眾紛紛想檢驗自身抗體濃度。相繼前往禾馨診所自費檢驗。不過，禾馨診所疑不具資格向民眾收取費用檢驗疫苗接種後的抗體。

石崇良表示，檢驗疫苗接種後體內是否產生抗體，依照傳染病防治法，須由「指定檢驗機構」才能執行，畢竟這與「傳染病」有關，指定機構是為了避免感染，因此像是快篩或是PCR都要經過申請，地方衛生局查核之後才能進行，另外一個目的也是希望避免檢驗結果失真。

石崇良表示，先前曾開放公費檢驗血清抗體，有12家檢驗機構負責，如部立桃園醫院、仁愛醫院等。目前此案將交由地方衛生局去了解，是否符合醫療法或是傳染病防治法。

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