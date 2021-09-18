土地變更合法化申請本來就很難 《國土計畫法》上路後扼殺全台宗教發展自由

釋法藏法師

一、前言：呼籲各宗教界一同重視宗教合法土地取得的問題

我國長期以來就沒有所謂宗教土地的預先編定，也因為我國宗教信仰多元，各種宗教土地之需求及取得方式也相對複雜多元，確實難以由政府用單一的條件，預先給予「編定」。因此我國的宗教土地使用，一直以來皆是透過宗教團體或個人，以各宗教特殊的方式取得：可能是透過宗教師或地理師的夢啟或專業觀察，也可能是透過靈媒的神示，或地方有力人士的集資奉獻等方式，基於各宗教的內修或外弘等需求之考量，而找妥各宗教所適合使用的土地。

這些土地，基於取得方式與宗教使用目的的不同，有可能是在人煙稀少的山間、水邊，也有可能是在車水馬龍的鬧市間，總是有人、有需求的地方，就有宗教團體的存在，因此也就有宗教土地的需求。之後等該處宗教團體能夠發展穩定了，才以向政府申請地目變更的方式，將土地變更為「宗教用地」，從而逐步取得包括建築物在內的合法相關證照。

但也因為土地的開發與限制多元而複雜，很多宗教土地不是受限於越趨嚴苛的規定，而難以通過變更；就是受限於非常多的行政審核或程序等，而一再延宕變更申請的進程，因而難以取得宗教土地的合法化，影響宗教長遠發展甚鉅。這是我國長久以來到目前為止，宗教土地取得的方式，以及一直存在的困境。

（本文出自《宗教基本法×宗教基本權保障》，未經同意禁止轉載。) 另一方面，我國已實施《國土計畫法》，將於民國114年5月1日正式施行，並公告「國土功能分區圖」，且不再適用《區域計畫法》（《國土計畫法》第45條），一旦實施後，我國宗教土地的取得將更為困難！能使用的宗教土地將更加受到限縮，如此勢必將更進一步的全面限制我國的宗教發展。這乃是我國全體宗教所共同要面對的迫切問題，今為提醒我國各宗教界對此一問題的重視，故撰寫本文，希望所有宗教界的同道，一同關注這個影響我國未來宗教發展甚鉅的宗教土地問題。

以下分別就《國土計畫法》施行前及實施後，宗教界主要面臨的問題，分條略述於後：

二、《國土計畫法》施行前宗教界的主要問題：宗教地目變更困難

1.土地變更相關法令複雜繁瑣，缺乏統一協助窗口

宮廟寺院土地變更合法化申請，牽涉的法律條文非常複雜，有時候連地方的主管單位職員也弄不清楚，建議政府從中央到地方都應該要有專責的窗口，以負責協助申請。

2.政府對於土地申請，缺乏審核時間的限期完成規定

宮廟寺院土地變更合法化申請，往往曠日費時亦未能完成此事（例如楠西萬佛寺，即經歷了三次近二十年的都市計畫通盤檢討申請，還沒能夠有確切通過的跡象），因此建議：政府的相關審核行政程序，應比照日本《宗教法人法》的條文精神，責成政府應有完成審核的時間規定。

3.政府缺乏對土地申請變更作准駁回復的行政規定

地方政府在受理宮廟、寺院等土地變更合法化申請後，對於原申請人都未能有正式的准駁公文告知，也未給予申請者在時間內有說明或修正機會的正式行政規定。因此讓原申請者在未知準駁的情況下，地方政府即將公文送中央審核，在原申請單位完全未被告知的情況下，使得被駁回的情況幾成定局，完全沒有補充說明或再救濟的機會，影響當事人的正當權益甚鉅，這就難怪我國宗教土地變更普遍非常困難的原因了（以上兩件事，已向承辦土地變更業務的民間公司確認過）。

4.未來土地變更更加困難無望

以上是宗教還可以變更土地地目的情況，就算能做變更申請，目前宗教界也只剩下四年半可以進行而已，何況它的難度還這麼高，怎可能在四年半內能夠讓百分之九十以上不合法的寺廟通過土地變更？等到民國114年5月1日「國土功能分區圖」正式公告實行後，甚至也沒有機會變更土地地目了。也就是說不合法的永遠是不合法，永遠受到限制。所謂的每若干年政府可以辦理土地分區分類檢討，試想目前變更小範圍宗教土地地目尚且這麼困難，何況未來是變更區域使用分類？那豈不是難上加難？

（本文出自《宗教基本法×宗教基本權保障》，作者為釋法藏法師）