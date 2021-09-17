黨員盛讚：江啟臣是最有氣度、用生命捍衛中華民國的黨主席

國民黨主席選舉進入大混戰，孫文學校總校長張亞中近期出招，吹皺「兩強對決」的一池春水，朱立倫身陷「早退」爭議明顯是受到影響。黨內人士指出，朱立倫目前是脆弱領先，出身海龍蛙兵的江啟臣，擁有異於常人的抗壓性，這場選舉結果仍是未定數。

江啟臣於金門前線擔任海龍蛙兵。 圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

國民黨在2018年大勝，卻未能在2020年乘勝追擊，再度顯露國民黨失去年輕世代的支持，黨內掀起世代交替浪潮，青壯派江啟臣跳出來，擊敗前國民黨副主席郝龍斌，江啟臣乘著世代交替浪潮，入主國民黨。

江啟臣今發佈競選廣告，由兩名資深黨員描述過去一年多，江啟臣不僅在立法院表現亮眼，主政的國民黨改走議題路線，尤其是年輕人關心的議題，包括反萊豬、推動公投、罷免王浩宇等，認為江啟臣身為黨主席，親自走上街頭，顛覆以往黨主席的做法。

江啟臣的連任之路獲得強烈挑戰，沉寂已久的朱立倫捲土重來，幾乎獲得各地山頭的支持，氣勢上技壓江啟臣。不過，隨著選戰開打，朱、江差距逐漸拉近，加上張亞中的攪局，更讓這場選舉陷入一片混沌之中。

黨內人士說，朱立倫在辯論會上遭圍剿，原本經驗豐富的朱立倫，應該可以輕鬆過關，但沒想到卻被張亞中與江啟臣的出招「激怒」，表現不如預期，反而讓選情更陷混沌。

黨內人士說，上週在中常會的政見會，朱立倫報告完即離去的「早退」爭議，讓朱立倫再度陷入一陣挨打，朱陣營的說法，更加證明是受到「黨內互打」而亂了分寸。

「抗壓性可能會是左右黨主席選舉的關鍵！」楊碧宜老師說，江啟臣受過海龍蛙兵訓練，在兩岸最緊張的時刻於最前線，經歷過1996年台海危機，抗壓性確實異於常人;楊老師感動表示，江啟臣用生命保護國家、捍衛國民黨，這是最令人感佩的。

影片中李裕海老師舉台中市長初選為例，江啟臣對上知名度高的盧秀燕，也是從一開始落後達兩位數，經過兩個月終於追上盧秀燕，最後只輸0.6%，差一點就出線，展現十足韌性，也是藍軍罕見的逆勢技能，李老師表示江啟臣不只年輕有戰力，更有其他人所不及的風度與氣度。

圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

江啟臣初選雖以0.6些微差距落後盧秀燕，仍展現君子風範全力輔選、團結中台灣。 圖片提供／取自江啟臣臉書粉絲專頁

許多黨內人士說，去年國民黨處於低迷時刻，江啟臣勇敢站出來，揭起黨內世代交替的大旗，確實獲得很多黨員的支持，即便很多黨員仍不滿意，但還是可以接受，也願意再給江啟臣四年的機會，帶領國民黨走出逆勢困境。

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