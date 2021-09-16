核二除役環評卡關 土地擬保留用於發電挨批一廂情願

核二廠兩部機組運轉執照分別將於今年12月及112年3月屆滿，台電提出的除役計畫去年通過原能會審查，今天首度進入環評初審，環評委員認為，台電對於核二除役設施的耐震設計、海嘯等極端氣候風險應說明更完備，生態調查也不夠完善，要求補正再審；台電規畫除役後土地用於電力事業，遭環團砲轟未與居民溝通，根本是「一廂情願」。

核二廠若取得除役許可，將進入長達25年的除役過程，前8年為前置作業期，將反應爐內用過的核燃料移至室外乾貯設施，興建核燃料室內乾貯設施及低放貯存庫。接下來12年為主要除役工作，將用過的核燃料移至室內乾貯設施，拆除廠房系統與組件並除汙，之後3年要拆除無汙染建築物、啟動場址最終輻射調查，最後2年復原土地，台電目前規畫將用於電力事業用途，但還沒有明確方案，初步構想朝低碳電力發展。

不少民間團體今天參與環評初審，環境法律人協會理事長張譽尹律師表示，北海岸居民長期因核電廠進駐成為被犧牲的一群，未來應該將乾淨土地還給人民，後續再開發利用應尊重當地意見，包括改建為公園、科技園區或歷史紀念館，但台電現在卻朝電力事業用途規畫，沒有跟居民充分溝通，根本是「一廂情願」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，大屯火山為活火山，有研究指出岩漿庫涵蓋核二廠正下方，除役環評應針對火山爆發提出對策。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，除役25年可能延長，再包括場內乾式貯存設施的40年營運，現有場址需要維持長達40年以上時間，大屯火山噴發、海底斷層引發地震與海嘯等事件，不該因為機率不高而不預擬應變方案。

新北市府指出，台電應確保除役安全，在地民眾希望用過中期貯存設施不要設在新北市，除役過程應回歸當地居民，因為他們跟核電廠已經共存40年，未來還要經歷25年除役時間，應強化在地參與機制。