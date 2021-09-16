高鐵延伸跨黨連署「宜蘭站」方案 上百人北上陳情

交通部上個月釋出高鐵延伸宜蘭的「四城站」是最佳設址地點，掀起地方反對聲浪，要求設站在宜蘭市，更有跨黨派連署支持「宜蘭站」最佳方案。今天由立委陳歐珀及議長張建榮帶領地方人士搭乘兩輛遊覽車，北上向立法院長陳情，陳述宜蘭站具有拆除民宅最少、搭乘旅客多及轉運接駁方便等諸多優勢。

高鐵延伸宜蘭設站評估4個站址分別是礁溪鄉的四城站，宜蘭市的宜蘭站，宜蘭市的縣政中心站及羅東站。上個月19日交通部鐵道局到宜蘭做簡報時，說明在「四城站」多項優勢，大爆冷門，掀起反彈聲浪，多數人主張不要在四城站就好，至於在宜蘭市的宜蘭站或縣政中心站都可以。

日前民進黨籍立委陳歐珀及國民黨籍議長張建榮更發動連署，號召各黨派陳情立法院長表達支持「宜蘭站」的訴求，今天包車北上遞陳情書給游錫堃。

根據「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」，陳述宜蘭站擁有不可取代的4大優勢：宜蘭站公有土地最多，民宅拆除最少；人口數最多、旅客乘載量最大；可無縫轉乘，讓三鐵共構效益最大化；現成的接駁系統，通達全縣主要聚落景點。

連署陳述書強調，宜蘭站周邊擁有將近30公頃的公有土地，足供設站使用，根據交通部的綜合規劃評估，約拆除69棟民宅，其它站址採取區段徵收要拆除數百棟民宅。

此外，宜蘭站旅客乘載量最大，全日可達3萬1690人，附近就有轉運站，讓乘客節省交通轉乘的時間是交通建設的首要目標，能達成「時間無縫、空間無縫」便捷轉乘效率。

陳述書中更點出以高鐵開發新市鎮的迷思，高鐵選址不應著眼在場站開發的財務效益，若高鐵投站地點選擇不當，日後接駁運輸的成本就是天價；西部以新市鎮開發為目標的高鐵站如苗票後龍站、彰化田中站、雲林虎尾站、嘉義太保站等幾乎都是失敗案例，新市鎮還沒發展，就已產生龐大的交通運輸社會成本。