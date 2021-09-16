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高鐵延伸跨黨連署「宜蘭站」方案 上百人北上陳情

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影
宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影

交通部上個月釋出高鐵延伸宜蘭的「四城站」是最佳設址地點，掀起地方反對聲浪，要求設站在宜蘭市，更有跨黨派連署支持「宜蘭站」最佳方案。今天由立委陳歐珀及議長張建榮帶領地方人士搭乘兩輛遊覽車，北上向立法院長陳情，陳述宜蘭站具有拆除民宅最少、搭乘旅客多及轉運接駁方便等諸多優勢。

高鐵延伸宜蘭設站評估4個站址分別是礁溪鄉的四城站，宜蘭市的宜蘭站，宜蘭市的縣政中心站及羅東站。上個月19日交通部鐵道局到宜蘭做簡報時，說明在「四城站」多項優勢，大爆冷門，掀起反彈聲浪，多數人主張不要在四城站就好，至於在宜蘭市的宜蘭站或縣政中心站都可以。

日前民進黨籍立委陳歐珀及國民黨籍議長張建榮更發動連署，號召各黨派陳情立法院長表達支持「宜蘭站」的訴求，今天包車北上遞陳情書給游錫堃。

根據「迎接高鐵，宜蘭站是最佳方案」，陳述宜蘭站擁有不可取代的4大優勢：宜蘭站公有土地最多，民宅拆除最少；人口數最多、旅客乘載量最大；可無縫轉乘，讓三鐵共構效益最大化；現成的接駁系統，通達全縣主要聚落景點。

連署陳述書強調，宜蘭站周邊擁有將近30公頃的公有土地，足供設站使用，根據交通部的綜合規劃評估，約拆除69棟民宅，其它站址採取區段徵收要拆除數百棟民宅。

此外，宜蘭站旅客乘載量最大，全日可達3萬1690人，附近就有轉運站，讓乘客節省交通轉乘的時間是交通建設的首要目標，能達成「時間無縫、空間無縫」便捷轉乘效率。

陳述書中更點出以高鐵開發新市鎮的迷思，高鐵選址不應著眼在場站開發的財務效益，若高鐵投站地點選擇不當，日後接駁運輸的成本就是天價；西部以新市鎮開發為目標的高鐵站如苗票後龍站、彰化田中站、雲林虎尾站、嘉義太保站等幾乎都是失敗案例，新市鎮還沒發展，就已產生龐大的交通運輸社會成本。

宜蘭站是未來發展的百年大站，讓宜蘭脫胎換骨、朝向現代化發展的重大建設，因此設站應以解決整體交通問題、促進宜蘭縣整體發展及打造「東快鐵，西高鐵」的全國快速鐵道運輸網為首要目標，不應以路線長短、工程簡便、甚至用新市鎮開發想像的土地利益來作為設站依據。

宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影
宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影
宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影
宜蘭不分黨派地方人士由民進黨立委陳歐珀及國民黨議張張建榮帶隊，包了兩輛遊覽車前往立法院向院長游錫堃陳情，支持「宜蘭站」是高鐵設站的最佳方案。記者戴永華／攝影

高鐵延伸宜蘭 立法院

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