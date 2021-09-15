第六屆綠獎徵件延至10/31 總獎金300萬元歡迎學生組隊參賽！

聯華電子主辦的第六屆綠獎徵件活動，考量各團體與學生受這段時間疫情影響，延至今年10月31日報名截止，請團體與年輕學子把握時間，踴躍投件參與！

此外，先前因全國警戒第三級延長時間，國內各級學校停止到校上課，考量學生參與行動受限，不便組隊參賽，僅限一人報名參賽。現疫情漸趨緩，逐步回歸校園生活，為鼓勵年輕學子投件參賽，開放可組隊團體參賽（如為一人以上之團隊合作參賽，須推派隊長代表參賽）。

凡已投件之參賽團體與參賽者，參賽權益不變，若欲修正已完成之報名資料，包括計畫書與行動說明書等，可於徵件期限內（10/31前），再繳交報名資料，若有問題，可私訊綠獎FB與IG，或電洽02-27652000分機5169詢問。後續活動時間將視疫情狀況調整，最新消息資訊將持續更新於綠獎官網等，請隨時關注。

歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育的夢想。

獲獎團體與學生將受邀出席第六屆綠獎頒獎典禮並頒發獎座公開表揚。生態保育計畫總獎金新台幣283萬元，依提案計畫的經費需求，提供至少30萬元，至多100萬元的獎金。青少年環境行動獎（學生組）總獎金新台幣12萬元，依據「防疫做環保」投稿作品徵選出得獎者；首獎一名，獎金3萬元；優選3名，各為獎金2萬元；網路人氣獎3名，各為獎金1萬元。網路人氣獎（社會團體組），總獎金新台幣5萬元，為綠獎官網投票數最高的前5個單位，獎金各為1萬元。

2021第六屆綠獎，徵件延期至10/31止。擁有理念，並已實際付諸行動的您，請把握時間、踴躍投件！實現您的綠色計畫與行動！