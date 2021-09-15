確認植栽計畫 捷運萬大線第一期工程環差案過關

環保署環評大會今天審查捷運萬大線第一期工程環差案，經環委確認土方運輸車輛禁運時段、基地內植栽計畫後，本案通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第405次會議，審查「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書第4次環境影響差異分析報告（第一期工程）」。

開發單位台北市政府捷運工程局表示，第一期工程跨中正區、萬華區、中和區、永和區及土城區，共設置9車站；均為地下化捷運工程，除車站採明挖覆蓋方式施工，其餘路段均採潛盾工法，於地面下施作地下隧道。

環保署於109年11月、110年3月及7月共召開3次初審會議，針對土方運輸車輛禁運時段及路線、各車站鄰近學校噪音減輕措施、基地內植栽種類及預定種植位置等進行討論；最後，本案終於在今天進入大會審查通過。

至於萬大-中和-樹林地區捷運系統第二期工程環差案，由於鄰近土城國小，當地居民在前3次初審會議時仍持續表達反對意見，也未取得環委同意放行，目前仍待開發單位補件，擇期進行第4次初審。