負重30公斤為原則 揹工：可多工作好幾年

首份高山協作勞動指引出爐，明定負重以30公斤為原則。高山協作員均持樂觀其成立場，認為對大家都有保障，也不會壓垮身體，延長職涯可多工作好幾年。

高山協作員（揹工）在登山活動中扮演不可或缺重要角色。勞動部近日擬訂首份高山協作勞動指引，除建議揹負重量以30公斤為原則外，也要與受領服務者擬定書面契約、約定服務時間等。

「這是好事」嘉明湖天馬登山隊高山協作員馬男說，高山協作員到底要揹幾公斤，過去沒有一定標準，經常造成揹工、公司和客戶的困擾，能有統一的參考讓消費者也能清楚規定，不會討價還價。

馬男說，目前高山協作員一般路線負重是30公斤，特殊路線則是25公斤。他也建議，可以規定負重在25至30公斤之間，能有伸縮的空間。

嘉明湖熊出沒企業社高山協作員邱彥紘也表示贊成，他說，過去的前輩經常被要求要揹60、70公斤，2、3年下來膝蓋就壞了，但為了賺錢得吃藥壓制舊傷，如果能限制不超過30公斤，揹工職涯就能延長多做好些年。

15年前推動台東縣海端鄉專業揹工的達亥表示，當初海端鄉首批揹工訓練以30公斤為原則，就是希望能照顧到揹工身體狀況，如果有明確規範，對雙方都是一種保障。

另外，揹工除了份內工作外，遇到突發意外，也會擔任第一線的救難救生任務，或是揹傷患下山，因此要保持相當的體力，不能讓太重的的負擔消耗體力。

目前台東在地的高山協作攀登嘉明湖費用不同，有人以每公斤新台幣160元計算；也有人以趟計算，一趟嘉明湖5000元。縱走路線比較辛苦約6至7天，負重25公斤，每日5500元，如隨重量減輕可遞減費用。

高山協作員聽到「負重以30公斤」為原則，均表樂觀其成，也希望能更進一步有勞保、工作時間的相關約定，訂定契約。