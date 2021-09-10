總統文化獎揭曉 李安獲「文化耕耘獎」

第11屆總統文化獎今天公布得獎名單，由電影導演李安、醫師陳榮基、HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均、財團法人陳文成博士紀念基金會及社團法人台灣千里步道協會共5組獲獎者奪得殊榮。

文化總會表示，總統文化獎今年的獲獎者，除了在所屬領域深耕已久，貢獻早已有目共睹，也都積極投入國際交流，創造台灣與世界接軌的機會，具體完美詮釋本屆總統文化獎「閃耀世界，自由之光」的精神。

文化總會指出，本屆總統文化獎的「文化耕耘獎」得主李安導演，是史上首位、也是目前唯一於奧斯卡獎、英國電影學院獎及金球獎，三大世界性電影獎皆榮獲最佳導演獎殊榮的華人導演。李安曾說，「我以作為台灣的電影人為榮，我以代表台灣為榮。」言行令人敬佩動容。李安以台灣人內斂、謙遜、堅實的生命氣質，挑戰世界的前端思考，在表現人文哲思與數位科技的完美結合，也是當今台灣所追求價值目標的表徵。

文化總會表示，「在地希望獎」得主社團法人台灣千里步道協會，長期致力於保護台灣山海風光與人文之美，號召民眾走入山林，親身體會不同的人文歷史，真切地瞭解土地，其行動能有效促進公⺠連結、凝聚社會，影響力所及的範圍極大，不僅在台灣引起迴響，更與國際緊密交流。

文化總會指出，「人道奉獻獎」得主陳榮基醫師，是備受醫界推崇的「安寧舵手」。從「醫生」的角色，體悟到如果生命無法延續，應該讓病人有尊嚴的離開，因此積極投入安寧療護、臨終關懷的倡議與教育，體現以人為本、尊重生命的大愛。

文化總會表示，「青年創意獎」得主陳柏均，除了本身獲獎無數之外，更是將霹靂舞推向奧運的幕後團隊成員，成功讓台灣街舞立足於世界，並在表演中融入台灣傳統文化元素，且與時俱進以數位科技結合文化藝術，首創疊影線上舞蹈教學APP，擴散街舞的價值及能量，翻轉次文化印象，呈現文化的多元性，既顛覆又具創意。

文化總會指出，「社會改革獎」得主財團法人陳文成博士紀念基金會，自戒嚴時期即關注台灣民主與社會運動，解嚴後更致力於民主運動歷史影像、人權紀錄及轉型正義工作，推動社會改革及倡議進步價值，更著力於青年世代在社會議題的對話與深耕、人權教育的普及、文化價值的傳承及國際接軌等，且今年成功推動台灣大學設立陳文成事件紀念廣場，對台灣的自由、民主、人權的貢獻，此刻獲獎，別具意義。