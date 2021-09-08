桃園建藻礁館估耗資1.8億 潘忠政：不如讓學生戶外教學

桃市府今與海洋大學、台電及中油共同簽署「藻礁暨海洋生態館」興建營運合作意向書，興建生態館預計將耗資1.8億元。對此，藻礁公投領銜人潘忠政接受本報採訪時大嘆，政府都在做漂亮的表面工作，但其實都是繡花枕頭，要做好保育工作就要先守護棲地，結果市府當初卻縱容三接案通過，現在說要保護藻礁都只是做好看的。

桃市府先前將桃園科技工業區6.08公頃土地無償撥交台灣海洋大學，成立「海洋大學桃園觀音校區」，觀音校區第一期工程規畫興建「藻礁暨海洋生態館」，所需經費約1.8億元，台電及中油公司將各別補助6000萬元工程款，海大也自籌6000萬元，負責本館設計及工程發包，預計明年上半年開始動工興建。

潘忠政表示，近日探他前往查大潭藻礁G2區，發現較嚴重區域有超過80%的柴山多杯孔珊瑚被污泥覆蓋，污泥覆蓋會導致海洋生物育嬰房的藻礁孔隙被堵塞，藻礁會無法呼吸致死，上面的生物將失去家園。

潘忠政嘆，最近看到柴山多杯孔珊瑚被淤泥覆蓋，市府有關心過嗎？在他看來，大潭藻礁的生態有沒有更好都不是他們關心的：雖然台電、中油這些國營企業都是聽中央的指示，但現在執政黨是完全執政，且市長鄭文燦也被視為未來的儲君，卻想用花俏的宣傳當政績，這不是永續發展的好方法。

潘忠政說，真正保育藻礁的方式，是讓民眾親自見證藻礁，雖然一般群眾對藻礁不太關心，以為藻礁都被破壞殆盡，但看過的人都知道藻礁的美，市府與其花大錢蓋藻礁保護館，不如把錢留下來，分配給各校讓孩子進行戶外教學，讓學生深刻了解氣候變遷和人工造物對生態的影響，否則現在的做法不僅虛假，也浪費公帑。