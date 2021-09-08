藻礁被淤泥覆蓋？經濟部次長：沙來沙往是自然現象

環團直指大潭藻礁及柴山多杯孔珊瑚近期遭污泥覆蓋，中油工程應勒令停工。對此，經濟部次長曾文生今表示，藻礁被淤泥、漂沙覆蓋屬於自然現象，中油總經理兼代董事長李順欽也強調三接工程近期並無任何浚挖海床及抽砂作業。

曾文生表示，中油從取得開發權以後就開始監測，比對歷史資料，2018年的照片就清楚顯示，當時就有沙覆蓋在藻礁上，沙的厚度也跟現在差不多，因此「沙來沙往」是自然現象。

曾文生表示，今年的7月底、8月初有颱風最接近北部的時刻，帶來大量的河川的排砂進入海洋，造成非常大尺度的砂攪動，而中油三接工程從一開始就要求棧橋工程都要防止污染，這些做法中油確實在做。

李順欽表示，三接工程近期並無任何浚挖海床及抽砂作業，且均依規定設置污染防止膜，並未有漂沙導致藻礁被淤泥覆蓋。

李順欽說，中油對整個藻礁跟海洋生態的保育不宜餘力，除了已成立觀塘工業區生態保育執行委員會，在環評時承諾大潭藻礁Ｇ1區、G2區絕對不會開發，每年也花2000至4000萬在生態保育，還編列10億的生態保育基金，希望能夠為台灣的海洋生態作出更大的貢獻。