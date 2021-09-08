送別「台灣電影教父」李行 李永得代表頒贈總統褒揚令

「台灣電影教父」李行上月19日病逝，享耆壽91歲。文化部長李永得今出席李行的追思儀禮，並代表頒贈總統褒揚令，由李行導演女兒李顯順代表受贈。李永得說，李行導演成就台灣電影榮景，是台灣電影產業的重要推手。

李行導演（本名李子達）1930年生於上海，曾以《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》三度獲得金馬獎最佳導演獎，作品《養鴨人家》、《路》、《秋決》、《吾土吾民》、《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《早安台北》獲得金馬獎最佳劇情片，《玉觀音》則獲得亞洲影展最佳劇情片。其作品不論是健康寫實、瓊瑤小說愛情故事、文化與倫理等主題，各類型電影皆引領台灣電影潮流，陪伴無數臺灣人一同成長，一生足以堪稱為台灣的電影史。

文化部指出，李行不遺餘力推動兩岸電影交流、電影修復及保存，1993年擔任金馬執委會主席期間，促成中國影人正式組團參加金馬獎，奠定金馬獎在華語電影界的指標地位；其於獲頒第32屆金馬獎終身成就獎後，成立李行工作室，發願做電影終身義工，培養台灣電影經營與創作人才，鼓勵台灣電影新秀拓展視野。

李永得表示，李行導演40多年的導演生涯，走過的足跡在台灣電影史上留下歷史刻痕，成就台灣電影榮景，是台灣電影產業發展的重要推手。