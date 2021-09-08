台灣火箭10日澳洲升空 發射台附近居民憂噪音

澳洲太空總署宣布，台灣自製「飛鼠一號」火箭將在10日於南澳州首次升空。澳洲航太業者表示，支援升空的相關安排已準備就緒，但發射台附近居民擔心會有噪音問題。

澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，澳洲太空總署（Australian Space Agency）宣布，台灣晉陞太空科技公司製造的商用太空火箭「飛鼠一號」（HAPITF-1），將於10日在南澳州威爾斯灣（Whalers Way,South Australia）首次升空。

支援升空任務的澳洲航太業者「南方發射」（Southern Launch）表示，升空時間是在10日當地時間早上6時至傍晚6時之間，視天氣而定。

「飛鼠一號」預定在今年年底前，在「南方發射」支援下於威爾斯灣進行共3次升空。

為配合升空，發射台附近海域自9月5日起已劃定禁止船隻航行區，有效期至12月31日止。

「南方發射」總經理丹普（Lloyd Damp）提到，到了接近升空期間，當地將會實施440公里縱向射程（down range）封鎖管制。

「飛鼠一號」於澳洲升空，標誌著澳洲航太產業邁向新里程，對此當地航太業者表示振奮。不過，發射台附近居民卻擔心，火箭升空可能會造成噪音問題。

發射台附近居民向ABC表示，當地屬於偏遠地區，居民是為了寧靜生活才選擇在此定居；但火箭發射台突然出現在自家旁邊，簡直是一場「惡夢」。