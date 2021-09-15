學習、娛樂、工作值得更快更好！凱擘大寬頻推1G光纖上網＋WiFi 6＋安心防疫險

「好無聊！」「網路好慢，又卡住了！」是居家學習、工作期間最大噩夢，如今防疫微解封，但不確定的新變種病毒威脅仍在，線上開會、遠端學習將與原本生活共存，學習、娛樂、工作都值得更快更好的解決方案！

面對高網速需求時代來臨，凱擘大寬頻推出「1G飆網+豪華影音超值組」方案，即日起至9月30日止，凡新申辦1G光纖上網指定方案，即可月付999元驚喜價享1G光纖上網＋WiFi 6，加碼再送一年期防疫保險。

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1G飆網超速零時差

1G光纖上網可突破手機網路品質、多人同時上網限制，無論是開視訊會議、上線上課程，或長時間連網，多人分享、多螢使用，都可以維持高速連網，滿足全家人的上網需求。

過去大家申辦家用上網方案，電信業者只會提供基本數據機，通常都要再再額外花費數千元購買Wi-Fi分享器，才能讓不同房間的家人可以一起使用。

凱擘大寬頻是全台第一家提供內建Wi-Fi 6數據機種的業者，「1G飆網+豪華影音超值組」不必額外購買Wi-Fi分享器並外接設備，就能享用光纖同軸電纜HFC上網，立即升級家中WiFi無線上網環境，網速快又穩，有線無線都能共享上網吃到飽。

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Wi-Fi 6網路傳輸量提升4倍

Wi-Fi 6支援新的多點傳輸技術，能讓路由器與多個設備同時通訊，較Wi-Fi 5的網路傳輸量提升4倍，讓多人能夠同時高速連網，還能針對不同頻寬用量的服務，適當分配不同的頻寬大小，減少額外的負荷和延遲，藉此提高網路效率，延遲時間降低75%，讓使用者體驗更好的網路服務。

Wi-Fi 6數據機內建網狀網路（mesh）功能，直接連結網狀網路分享器支撐家中Wi-Fi，可以增加訊號的傳輸範圍，提供穩定、零死角的無線網路。除了增加訊號的傳輸範圍，Wi-Fi 6也能透過降低不必要的傳輸，增加物聯網裝置的電池壽命，讓智慧家電更加省電，是智慧家電的連網利器。

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豪華影音超值組免費看

除了在家玩遊戲、開會、學習體驗零時差的飆速快感，凱擘大寬頻「1G飆網+豪華影音超值組」方案，驚喜價每月只要999元，就可免費升級A1 Box，搭載Android TV及藍牙聲控搖控器，能透過家中電視收看Youtube、myVideo影音。

方案還包括「HD99高畫質套餐」，包括電視影集、熱門韓綜、親子卡通、知性紀實及運動賽事等23個高畫質數位電視頻道，，豐富精彩的節目內容滿足全家人的收視需求。另有機上盒myVideo超值月租，近萬部強檔好片、台劇免費看2年，家庭影音娛樂享受大躍進。

防疫險+智慧好禮四選一

凱擘大寬頻現正舉辦「全民防疫限時送」活動，即日起至9月30日止，申辦「1G飆網+豪華影音超值組」方案，加碼送一年期「富邦防疫險」，還享智慧好禮4選1：Google Nest Mini 智慧音箱、Mesh WiFi子機、Uniigym體感健身課程一年、或瑪帛電視電話服務3個月；再享 HBO GO 串流影音服務3個月。

民眾對於高網速的需求日增，凱擘大寬頻「1G飆網+豪華影音超值組」為全家人建置家中Wi-Fi 6無線上網環境，後疫情時代，學習、娛樂、工作的效率不該再慢速前進，值得更快更好的解決方案！＞＞【前往方案】