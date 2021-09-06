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遊客銳減、法規受限 露營業嘆成紓困孤兒

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
露營業者苦嘆遊客人數不到原來2成，還被政府遺忘，成為紓困孤兒。圖／游國慶提供
露營業者苦嘆遊客人數不到原來2成，還被政府遺忘，成為紓困孤兒。圖／游國慶提供

8月國內疫情逐漸獲得控制，各項產業紓困措施陸續上路，但各種經濟紓困方案卻獨漏露營業，業者苦嘆遊客人數不到原來2成，還被政府遺忘，成為紓困孤兒。議員則盼中央政府應盡快露營地合法化，並納入交通部觀光產業相關補助辦法，讓業者獲得紓困。

中華民國原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會理事長游國慶指出，政府提供旅宿業、觀光旅遊業紓困，卻不承認露營產業，儘管全台至少有1989家露營業者和300萬的露營愛好者，仍不像民宿業者有立法保障，加上領過勞退無法再領紓困，只有不到1成的業者，靠提供網路訂位、餐飲零售服務，才被納入紓困對象。

游國慶表示，桃園大部分露營業者都是退休的原住民，因氣候變遷、年輕人外流，農地收成不易，才將土地用來提供露營，近期生意好不容易稍微回升1至2成，大部分遊客還在觀望時，又爆發機師確診，就怕生意又受影響。

一名業者表示，桃園市9成以上的露營場屬於農牧用地及林業用地，露營場僅能透過申請為休閒農場後，才可獲得補助，但合法露營區涉及法令包括山坡地保育利用條例、水土保持法、森林法、廢棄物清理法、飲用水管理條例與所得稅法，很難全數符合，且經營休閒農場對土地面積要求高，多數露營區光是面積就無法達到申請門檻。

觀旅局觀光管理科長李復華表示，多數露營業者都是在農牧用地上違規使用，地政局近年來不斷裁罰，且市府都是執行中央的紓困計畫，目前找不到適合露營業者的紓困方案。

市議員簡志偉表示，周二將召集原民局、觀旅局和露營業者商討，希望市府研擬相關紓困方案協助業者，也盼行政院放寬農牧用地及林業用地的容許使用，讓露營地合法化。

露營區 桃園 原住民

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