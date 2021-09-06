陳吉仲允任內助台糖豬場改建 估全國13場待完成

農委會主委陳吉仲今天表示，行政院長蘇貞昌盼加速台糖豬場全面改建，設園區循環處理豬糞等，將盡快完成。台糖公司說，全國另有13豬場改建中，是否設循環園區待評估。

台灣近期查獲非洲豬瘟肉品，蘇貞昌關心防疫情形，4日視察屏東縣台糖東海豐農業循環園區，除肯定園區的控管措施，並期勉台糖加速全面改建豬場，引領產業邁向永續發展。

陳吉仲接受媒體聯訪時說，當天縣長潘孟安提議妥善處理豬糞、廚餘等，以提升養豬產業運作，是對農民有正面幫助的事，而台糖在當地未來還有5場要改建，他（陳吉仲）會在任期還有2年左右的時間內加速完成。

中央社記者電話訪問台糖畜殖部副執行長溫元文，他說，屏東剩下的5個台糖豬場要改建部分，涉及土地使用規劃，其中有1場可能不會改建，有可能剩下4個場做現代化改建，加上循環園區要往豬場外拉一段距離設置，所以擬規劃2個場共設一個農業循環園區，不過一切還要與縣府共議。

另外，他表示，就全國來說，扣除屏東縣台糖東海豐農業循環園區所在的豬場，全國共有13個豬場在改建中，但是會設置幾個農業循環園區，仍待評估。