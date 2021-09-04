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長榮確診挨轟 他嘆隔離苦無人問：機師不也受害者？

諾富特翻版？專家憂長榮暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

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長榮確診挨轟 他嘆隔離苦嘆無人問：機師不也受害者？

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空機師在臉書吐露心情。圖中人物非當事人。示意圖。本報資料照片
長榮航空機師在臉書吐露心情。圖中人物非當事人。示意圖。本報資料照片

長榮航空五天連續三名機師確診，還是突破性感染，加上有確診機師違反防疫規定，引發外界抨擊「二次破口」。實際上，機組員從疫情爆發以來，檢疫規定相當嚴謹，大部分機組員也很守規定。一名長榮機師、同時是長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠就說，絕大部分組員遭受的苦難無人聞問，卻只是針對個案不停的扒糞抹黑，換個角度想，確診機師不也是受害者嗎？

以下為該機師臉書全文：

本以為疫苗完整接種後，這一年半的隔離人生會告一段落，生活會逐步恢復正常。但是意想不到的Delta病毒再度打亂了一切，就在指揮中心準備對我們的管制再度加嚴時，很不幸的就連續發生三起機師確診的例子，接下來就是一連串的謾罵、抹黑和起底。至目前為止，沒有任何跡象顯示確診案例在外站有任何違規事實，極有可能是旅館的清潔消毒程序不確實，或是食物帶來的感染，看起來又是友航諾福特事件的翻版。

我要再不厭其煩的說明一次，空勤組員在國外並不是趴趴走，如果真是這樣回來一定是14天的隔離，我們是飛到目的地後，入住旅館就再也不能出房門，直到退房到機場，用餐以旅館room service 為主，如果旅館沒有餐廳才能叫外送餐點；此外，房間的門卡是一次性的，萬一偷偷外出，即便只是到同樓層的飲料機買飲料，都算是違規，會受到輕則記過重則免職的處分，回到台灣後，依照指揮中心的居檢天數規定，隔離期滿當天做PCR檢測，直到陰性結果出爐，晚上的12:00才能離開隔離場所，後來完整接種疫苗並取得抗體陽性證明後，回國立刻做PCR檢測，七天後再一次，每個月5-6的PCR檢測是跑不掉的。

這一年多來，生活嚴重受到影響，就醫處處受限，有孩子就學受到歧視，有見不到父母親最後一面，絕大部分組員遭受的苦難無人聞問，卻只是針對個案不停的扒糞抹黑，換個角度想，確診機師不也是受害者嗎？

我要說的是，沒有兢兢業業，努力遵守規定的組員，國家的邊境防護，絕對不是今天的光景。

寫太多，應該是不會有人看的，提醒那些上次說拒搭華航，這次說拒搭長榮的，你們的選擇已經不多了喔！

機師 長榮

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