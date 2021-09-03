機師突破性感染 民眾黨：長程航班機組員應居檢14天
近日我國出現三名機師「突破性感染」，其中一名確診機師及其小孩，指揮中心高度懷疑是Delta病毒感染。民眾黨今發表聲明呼籲，不要重蹈「3+11」的覆徹，無論是先前實施的「0+7」或即日起實施的「5+9」，都無法確保不會再傳出「突破性感染」，應立即採納機師工會建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「居家檢疫隔離14天」，且檢疫期滿前不應派飛執勤。
民眾黨指出，指揮中心8月28日開始實施的檢疫措施中，對於完整接種2劑疫苗者，僅要求入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，再進行7天加強自主健康管理，也就是俗稱的「0+7」，但從這次機師突破性感染的案例來看，規定顯然過於寬鬆，很可能在自主健康管理期間傳染給家人。
民眾黨表示，機師工會聲明指出在還沒有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應盡速規定讓長程航班機組員，返台後居家檢疫14天，檢疫期滿前不應該派飛執勤。另外，外站零接觸政策在國外解封後受到非常高的挑戰，指揮中心也應該重新做出風險評估，提出新的作為，降低機組員在外站感染的機率。
民眾黨呼籲，有了「3+11」與「諾富特」的前車之鑑，面對傳染力極高、病徵多樣且病程快的Delta變異株，完全沒有大意的本錢，當機師工會都主動發聲要求更嚴格的檢疫措施時，指揮中心不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，「此時此刻沒有什麼能比防堵Delta病毒重要！」
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