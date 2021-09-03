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中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

臺北x臺東微旅行追熊之旅 活動倒數中！

文 / 臺北市政府觀光傳播局 提供

為振興產業發展及開創多元可能性，臺北市近期推出一波波亮眼措施，了一嗶就灌錢的臺北熊好券之外，也累積輔導55家臺北優質品牌取得WTTC安全旅遊戳記，而其中引起熱烈討論的便是首次在「臺灣國際熱氣球嘉年華」亮相的臺北熊讚Bravo熱氣球了！

臺北最萌吉祥物-熊讚Bravo與他的熱氣球夥伴們。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
臺北最萌吉祥物-熊讚Bravo與他的熱氣球夥伴們。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

為了展現臺北的城市精神及強化觀光品牌形象，臺北市政府今年與臺東縣政府合作，規劃製作高達19.2公尺代表城市意象之臺北熊讚熱氣球，是全臺灣繼臺東之後，唯一擁有代表球的城市。今年更首度參加「臺灣國際熱氣球嘉年華」，承載著臺北旅遊新希望，飛揚空中與大家相見歡，計劃透過熊讚號召海內外旅客在新常態旅遊模式到來之際，從臺北都會、自然、巷弄與秘境等各種視角，體驗你所未見的臺北。

下午場限定熱氣球光雕秀。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
下午場限定熱氣球光雕秀。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

閃亮登場的臺北熊讚熱氣球，以最卡哇伊的臺北人氣吉祥物-熊讚Bravo及你所未見的臺北品牌插畫為主題設計元素，象徵了臺北城在國內外的觀光旅遊形象。這次臺北熊讚加入熱氣球行列，與同樣萬人迷的HELLO KITTY熱氣球在8月14日至9月12日期間在臺灣國際熱氣球嘉年華亮相，受到大小朋友熱烈歡迎，為兩個城市達到跨域加乘的雙倍效果，也為臺灣帶來更多正面能量，後續也將規劃在世界各地與大家相遇，讓代表臺北形象的熱氣球翱翔世界，讓全世界都可以看見臺北的無限魅力。

臺灣國際熱氣球嘉年華_台北館。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
臺灣國際熱氣球嘉年華_台北館。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

臺北市長柯文哲表示，疫情紛擾的時代，人們最需要的正是滿滿的希望與期待，隨著熱氣球冉冉升空，願平復所有的焦慮與不安，讓人們都能感到幸福安心的力量。

未來北市府觀傳局也將陸續安排臺北熊讚熱氣球出現在臺北市的大型活動中，喜歡熊讚及熱氣球的朋友，可以持續關注喔!

圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

9月12日熱氣球嘉年華就要結束了，趕緊把握機會，抓住夏天的尾巴來場Bravo又美好的相遇吧！

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