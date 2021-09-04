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台南鐵路拆遷案延宕十年 本月強拆最後住戶民眾怎麼看？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
南鐵最後屋主求政府「保留樓梯」，南市府以警力強拆引發爭議。 圖片來源/unsplash
南鐵最後屋主求政府「保留樓梯」，南市府以警力強拆引發爭議。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週內「南鐵拆遷」話題的網路聲量表現，帶您了解南鐵拆遷的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

台南鐵路地下化東移工程自2009年南市府拍板定案後，住戶拆遷爭議不斷，經政府數年間與住戶協議，直至今年只剩一戶尚未拆遷，但因該住戶始終無法與政府達成協議，南市府決定於本月挾帶警力強制拆遷，希望能將已延宕十年的南鐵地下化工程儘速完成。

南鐵最後屋主求政府「保留樓梯」 南市府以警力強拆引發爭議

南鐵拆遷案雖已延宕十年，但近年來因僅存的待拆遷戶與地方政府抗爭不斷，再次浮上檯面引起大眾關注，其中在本年度僅剩的迫遷戶透過各大媒體訴求「希望政府能保留家中樓梯，不要拆掉樓梯」，讓房子至少維持能居住的狀態，以便年近百歲的母親能夠在房屋整修期間繼續居住，也讓其他租客有安身立命的地方，加上地方立委出面爆料，府方可能已預備強拆最後住戶，引起大眾重新關注南鐵議題。

南鐵拆遷案近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
南鐵拆遷案近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在政府強拆迫遷戶當天，南鐵拆遷案話題討論來到最高峰，該住戶於當天拆遷後，直播泣訴「政府粗殘」，強制驅除在場抗議靜坐的聲援團體，迅速引發民眾正反兩極熱論，而事發後，許多媒體爭相採訪該住戶，加上許多政治人物也發文表態立場，讓話題持續延燒；在議題聲量趨緩幾天後，因該迫遷戶再度與民間團體前往民進黨黨部抗議，讓南鐵強拆議題再度引發各界關注。

居住正義」與「公共利益」如何取捨？民眾看法兩極

對於台南市政府徵地建案，民眾意見參差，其中支持市府做法的人，大多認為「台南市容真的很糟糕…趕快拆一拆吧」，表示市民的公共利益不應被少數人道德綁架，希望拆遷戶能以大局為重，另外，也有市民表示「都已經為了他們delay鐵路地下化那麼久了」，希望已經延遲十年的工程可以快速完工，提高台南市市民的生活品質。

台南市政府徵地建案 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
台南市政府徵地建案 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，還是有許多民眾對此政府作為持保留看法，其中部分人表示「老房子的回憶比什麼都重要吧」，認為舊房子是許多長輩一輩子的回憶，強制拆除未免太不通情理且侵犯住戶權益，除此之外，也有網友批評「這樣是不是侵犯住戶的權利啊？」，認為政府是否與自己近年提出的「居住正義」背道而馳，並指出「現場還有很多學生，這麼多警察直接強拉走超危險的。」，認為公部門在溝通協調上仍需加強，否則可能有濫用公權力之疑。

儘管南鐵拆遷案已經劃下句點，但政府未來該如何在「公共利益」與「居住正義」間取捨，仍舊是個備受關注的話題。

觀看原文→ https://bit.ly/3l3Cou7

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

居住正義 鐵路地下化

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